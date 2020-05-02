【日落行山路線】編輯精選日落打卡好去處　青欣山紅香爐峰近市區

在香港行山看日落，有什麼好去處？編輯從芸芸行山路線介紹中，篩選6條行山看日落的路線，當中有簡單有困難，有的是市區的後山，例如西高山及紅香爐峰，亦有的是離島的崇山峻嶺，例如打卡勝地大東山。
日落行山路線1：青衣青欣山
青馬大橋、馬灣與日落。（顏銘輝攝）
簡評：青衣自然徑鄰近市區，在長宏邨沿寮肚路行，之後接上行山徑。登至高處，可望青馬大橋及馬灣的開揚景致，在適合的位置還可以見到日落青馬大橋的美景。由觀日落的1號觀景亭落到青衣西路只需15分鐘，而且全條鋪得美輪美奐，就算在昏暗下落山都較安全。
連環圖帶你上青欣山看日落：
青衣自然徑靠近市區。（顏銘輝攝）
更詳盡青衣自然徑行山路線介紹：
與青馬大橋日落自拍。（顏銘輝攝）
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要觀看漂亮的日落不用上南朗山山頂，在這個位置就可以等日落。（顏銘輝攝）
日落行山路線2：香港仔南朗山
簡評：在黃竹坑站落山，沿南朗山道行，再接上區議會興建的山路上山。南朗山觀賞日落的最佳位置不在山頂，經過南朗亭後，沿晨運人士的行山徑再上一點，山路左邊有道開揚的山坡，便是觀景位置，可以看日落避風塘的美景。由觀景位置落到南朗山道馬路的路程不遠，大部分是鋪設過的馬徑，但行回港鐵站則要點時間。
不少「龍友」會在這個位置等待避風塘日落。（顏銘輝攝）
連環圖帶你上南朗山看日落：
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以前還可以見到晚上亮燈的珍寶海鮮舫。（顏銘輝攝）
日落行山路線3：西環西高山
簡評：顧名思義，這是港島西部最高的山峰，視野開揚，也是觀賞及拍攝日落的勝地。不過，上落西高山的樓級幾陡峭，需要一點體能，會比南朗山及青欣山辛苦。看完日落後，由西高山落到有街燈的夏力道不遠，之後行到山頂廣場搭車，需時約40分鐘。
西高山頂上的觀景台。（顏銘輝攝）
連環圖帶你上西高山看日落：
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西高山是港島西邊最高的山峰，是看日落的好地方。（顏銘輝攝）
日落行山路線4：寶馬山紅香爐峰
簡評：紅香爐峰是港島其中一個觀賞日落的勝地，近至勵德邨、樹仁大學，以至整個維港的景色盡在眼前，只要天氣好，配以落霞實屬無敵靚景位。紅香爐峰附近有畢拿山、小馬山、渣甸山等山峰，但如果純粹上紅香爐峰的話，可以經寶馬山道聖貞德中學旁的山路上山，上落山路程不長。近紅香爐峰頂的一段路較崎嶇，要多加小心。
從紅香爐峰看日落。（周立賢攝）
先上畢拿山再去紅香爐看日落路線：
日落行山路線5：元朗丫髻山
簡評：經過朗屏邨，行到朗屏路，由繡屏樓對面的山路上山，初段是石屎村路，但之後就變成崎嶇的山路，約1小時上到丫髻山頂，可以望到日落圓頭山的景致，另外還有大生圍、南生圍一帶的魚塘景色。影完日落後，最快的落山方法是落吳家村，但有段山路極斜；若果原路回朗屏就要行約1小時，途中有大量墳頭。
教你上丫髻山看日落：
日落行山路線6：大嶼山大東山
簡評：大東山的英文名是Sunset Peak，是著名的看日落勝地，但大東山是香港第三高山，上落都要長時間。在秋天，黃昏日落，陽光映照在芒草之上，十分美麗，吸引到不少山友打卡。不過，無論落伯公坳、黃龍坑還是南山，落山時間都肯定超過1小時，所以看完日落後肯定要摸黑行山。
大東山是觀看日落的著名行山景點（顏銘輝攝）
上大東山前必看攻略：
連環圖帶你上大東山看日落：
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夕陽下的芒草變得金光閃閃。（顏銘輝攝）
建議各位打算行山看日落的朋友，必須帶備照明工具上山，不要依賴手機的照明功能，請帶電筒或者頭燈。日落燦爛，但太陽一落山，天就黑得很快，所以照明很重要。
在山上等待日落期間，身體活動不多，有可能身處大風的空曠的位置，而且入黑後氣溫下降，建議看日落的朋友帶備風褸，以免因看日出而着涼。另外，有心看日落的話，請先上天文台網站查詢日落時間。
先上天文台網上看日落時間：天文台連結
行山記得注意行山禮儀：