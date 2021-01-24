【足球轉會】些路迪落後流浪23分想出絕招　搶賓尼迪斯對付謝拉特

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-24 20:28

今季蘇超一反近年由些路迪輕鬆稱霸常態，被利物浦名將謝拉特領軍的宿敵格拉斯哥流浪一放絕塵。 正當這支蘇格蘭班霸眼看快要俯首稱臣之際，他們想出一招妙計——找來他師父賓尼迪斯領軍。

曾帶領利物浦、皇馬、車路士和國際米蘭的名帥賓尼迪斯，剛以想念家人為由，離開執教年半的中超球隊大連人，放棄年薪1200萬英鎊的筍工。他回歸歐洲的消息一出，即不愁沒有下一份工，盛傳他曾領軍的拿玻里、車路士以至紐卡素均有意找他回巢救火。

意想不到的是，率先出手的球隊竟然是些路迪。

賓尼迪斯宣布離開大連人，結束一年半的中超生涯。（資料圖片／新華社）

格拉斯哥流浪以5：0大勝羅斯郡之後，蘇超聯賽25戰得69分，以23分距離遙遙領先次席的些路迪。

連續9屆聯賽封王，些路迪今季只要再次蟬聯，即可創下首度十連冠霸業。可是今季球隊在受壓下表現不似預期，加上主帥連濃在疫情下竟領軍到杜拜訓練，引發大量負評，令他的帥位愈來愈危。

近兩年前當羅渣士離隊回到英超接掌李斯特城時，連濃臨時上任第二度執起些路迪教鞭，領軍第三度成為蘇超、蘇格蘭盃及聯賽盃三冠王，寫下歷史新一頁後，獲得正式任命。上季蘇超受疫情影響腰斬賽季，榜首領先13分的些路迪獲頒冠軍。

些路迪2：2賽和利雲斯頓，連濃難掩失望，盛傳他的帥位將被賓尼迪斯取代。（Getty Images）

賓尼迪斯過去曾執教的歐洲勁旅：

現年60歲的賓尼迪斯，2004至2010年間曾執教利物浦6年，接替侯利亞領軍。他在紅軍首個球季即意外勇奪歐聯冠軍，然而實事求事的作風，與親切如一眾球員父親的侯利亞大相逕庭，一度令謝拉特適應不良，2005年夏天要求離隊。惟二人最終冰釋前嫌，以穩定戰績為利物浦奠定日後基礎。

格拉斯哥流浪是謝拉特身為領隊的第一份工，2018年4月上任以來，見證球隊逐漸進步。他領軍具備高普的高速逼搶和翼衛側擊風格之餘，亦有賓尼迪斯穩健防守的影子。如賓帥一如傳聞加盟些路迪，一幕幕鬥智鬥力的師徒對決相信必定精彩萬分。

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賓尼迪斯曾執教利物浦6年，與隊長謝拉特緊密合作。（Getty Images）

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：