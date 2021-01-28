【英超】林柏特被炒內情峰迴路轉　疑慘遭車路士昔日好兄弟出賣

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-28 20:53

車路士辭退領隊林柏特，新帥杜慈已火速接任。一切塵埃落定，「林伯」被炒前的更衣室內幕卻愈揭愈多。 他離任原因錯綜複雜，上回提到陣中「冷板三子」曾在林柏特遭解僱前大搞小動作，最消息指，林柏特「好兄弟」施治疑似有份在背後插他一刀。

車路士的更衣室向來不易擺平，林柏特領軍首季剛好遇上藍軍因「禁買令」未能增兵，失去頭號球星夏薩特後以原有陣容加上一班青年軍新星的組合地莊應戰，踢出令人驚喜的英超第四名，然而他偏好用小將的排陣方式已令陣中一班上陣時間大減球星不滿。今季豪花2.3億英鎊買入多員貴價新兵後，一眾板凳球員出場機會更少，球隊內部矛盾亦愈演愈烈。

氣氛緊張之際，球員年代曾跟林柏特齊上齊落的施治（Petr Čech）扮演一個相當尷尬的角色。

林柏特帶領車路士的最後一段日子，與施治的關係相當微妙。（Getty Images）

【油王入主車路士後歷任領隊】 （按圖進入）

+ 10 + 10 + 10

體育網媒《The Athletic》連日報道車路士更衣室內幕，當中涉及林柏特與施治兩人之間的友情大考驗。

2019年夏天林柏特接替沙利成為車路士新領隊的同時，剛掛靴的施治亦回到史丹福橋，出任技術與表現總監。當時「林伯」只有英冠球隊打比郡的一年領軍經驗，球隊找施治回來輔助他亦合情合理，尤其兩人球員生涯並肩作戰多年，兩兄弟聚首拍住上並不突兀。

惟二人合作關係，在今季出現微妙變化。

前文提要：

【英超】林柏特被車路士辭退後首開腔 傳拒絕跟球員說再見

【英超】林柏特被炒前三大冷板王齊搞事 車路士球迷：「滾」！

林柏特與施治昔日一起為車路士打江山。（Getty Images）

【車路士真正一人之下的西太后】（按圖放大）

施治直接向「西太后」匯報

新冠肺炎疫情之下門將位置後備人手不足，施治出山再次註冊為球員，為球隊提供一個強力替補人選。想不到這一步，令他成為更衣室與董事局之間的夾心人。

據《The Athletic》指出，在車路士成績、球隊士氣和表現均響起警號之際，重新披上藍軍球衣的施治被人稱「切爾西太后」的球會行政總裁格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）分派一個艱難的任務——負責評估車路士大軍的士氣狀況、跟一眾球員的經理人「摸底」，並直接向「西太后」本人匯報。

林柏特與「西太后」牙齒印，詳見：【01球評】車路士領隊份工好難做 注定不只林柏特一人有此下場

在此之前，「西太后」早已對林柏特處理門將阿列沙巴拿加的手法，以及他不斷要求收購韋斯咸中場迪格蘭賴斯感不滿，因此她安排施治在更衣室收風亦順理成章。惟如此一來，變相等同要施治向林柏特「篤背脊」，他的報告多少成為管理層辭退林柏特的理據，令兩人友誼大受考驗。

【車路士2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 5 + 5 + 5

車路士眾將感謝林柏特：（按圖進入）