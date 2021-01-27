【英超】林柏特被炒前三大冷板王齊搞事　車路士球迷：「滾」！

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-27 14:58

英超球隊車路士辭退球隊傳奇林柏特，令當地車迷十分不滿，英國傳媒爆出這位藍軍前隊長被炒前，包括魯迪格在內三個球員不斷在更衣室搞事，導致部分球迷向有關球員「報復」。

林柏特任內偏好使用由球會青年軍提拔上一隊的小將，令隊中部分被貶後備的球員不滿，首當其衝的是德國國家隊中堅魯迪格、左閘馬高斯阿朗素和防守中場佐真奴。

曾為球隊必然正選的魯迪格，自林柏特上任後地位動搖，今季在老將堤亞高施華加盟後，更被貶成球隊第五中堅。「林伯」偏好堤亞高施華配蘇馬的中堅組合，魯迪格今季英超只曾4度上陣，令他忿忿不平，在國家隊主帥路維力撐下屢次向傳媒表達不滿。

開季前曾盛傳魯迪格勢將離隊他投，最終走不成，留隊後長坐冷板，甚至被飛出大軍名單。消息指，林柏特被炒前，他曾刻意搞事。

長坐冷板的魯迪格，被指在林柏特被車路士辭退前曾帶頭搞事。（Getty Images）

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「冷板三子」的小動作

今季球會買入近半隊新兵，卻放不走魯迪格在內一班不在計劃中的球員。林柏特被迫將他們留在一隊跟操，消息指魯迪格曾屢次在訓練場跟隊長艾斯派古達發生衝突，影響球隊士氣。

至於同樣被林柏特冷待的馬高斯阿朗素和佐真奴，亦被指曾在林柏特被炒前做出連串小動作，導致更衣室分化。

全盛期的馬高斯阿朗素是英超最強帶刀侍衛，入球、助攻頻頻，可是近季水準大跌，今季只曾在季初因新兵芝維爾受傷3次出場，之後長坐冷板，大部分時間連大軍名單也沒有他的名字。佐真奴由前主帥沙利一手引入，作為「沙利契仔」是球隊必然正選和十二碼劊子手，林柏特上任後他仍有不少上陣機會，卻已非中場核心，一再射失十二碼後改由新加盟的迪姆華拿主射。

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常做夾心人 隊長也不開心

林柏特上季上任時，車路士因「禁買令」未能增兵，地莊上陣之下獲得驚喜的英超第四名，保住歐聯席位，並成功帶領一班青年軍新星上位。可是今季禁令解除，球隊運用積存的購買力，一口氣豪華2.3億英鎊買入多員新兵。林柏特不得不派出一班貴價貨，同時又偏好一班親手提拔的子弟兵，變相令魯迪格、阿朗素、佐真奴等球員出場機會買少見少。

在一班舊將與新兵之間，以及青年軍球星與老將之間，31歲的隊長艾斯派古達常常成為夾心人。他嘗試調停眾人之間的矛盾，可是他的右閘位置，亦因林柏特偏好用小將列斯占士受動搖，內心一樣不高興。

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球迷狂插魯迪格

「冷板三子」在車路士更衣室搞事的消息一出，帶頭鬧事的魯迪格即被球迷視為導致林柏特「人頭落地」一大罪人，紛紛到他的Instagram帳戶留言，「滾出我的球會」、「你不夠班踢車路士」、「罪人」、「最差勁的守將」等罵聲四起。仇恨留言此起彼落，更獲得大量球迷讚好。

新帥杜慈上任，面對的難題不止必須改善戰績，亦要盡快化解陣內嚴重矛盾，只是球隊在人滿之患下，單是如何排陣已十分頭痛，只能祝他好運。

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車路士眾將感謝林柏特，「冷板三子」當然無份：（按圖進入）

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