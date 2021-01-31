【西甲】美斯成巴塞隆拿債台高築罪魁　合約細節曝光人工超驚人　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-31 18:09

西甲班霸巴塞隆拿財政危機一觸即發，欠下11億歐元巨債，被指面臨破產。球會生死存亡之際，頭號巨星美斯再次成為攻擊目標。 他的合約內容突然被西班牙傳媒披露，指出單是他4季人工，便高達5.6億歐元，十分驚人。

西班牙《世界報》以 《€555,237,619——美斯那份摧毀巴塞隆拿的巨型合約》為頭版頭條標題，宣稱他們得到美斯跟巴塞長達30頁的合約副本。

2017年11月美斯跟巴塞續約4年，根據報道指出，連同一些浮動條款，美斯4個球季人工總值可高達555,237,619歐元，當中包括年薪1.38億歐元，1.15億歐元簽字費和7793萬歐元「忠誠」獎金。該報宣稱，美斯跟球會合約尚有5個月便完結，至今已賺得511,540,545歐元。

西班牙《世界報》頭條報道美斯驚人合約內容。（世界報Twitter）

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問題真的在美斯身上嗎？

美斯是全球人工首屈一指的足球巨星，乃人所皆知的事實，惟如果《世界報》報道內容屬實，更可能是體育史上歷來收入最高一人。球會負債11億歐元，單是美斯的人工已佔去此數目一半，自然令他成為容易的攻擊目標，實情是否真是如此？

巴塞隆拿已連續多年力壓宿敵皇家馬德里高佔全球球會收入榜冠軍，是首家年度收入逾10億歐元的球會。可是他們沒有好好運用財力鞏固優勢，反而接連作出奧士文尼迪比利、古天奴和基沙文三宗過億歐元收購，結果全部失敗收場。此外，前會長巴圖美奧為首的董事局管理混亂，主帥的選擇和處理手法欠佳，加上被揭發曾聘用打手在社交媒攻擊美斯、碧基等主力等，導致球會內部士氣低落，連帶影響戰績。

巴塞和皇馬為組星巨星班底，球員人工往往為全行最高，可是相對皇馬近年的審慎理財，巴塞依然一貫「大使」作風。

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美斯曾在訪問中指控前會長巴圖美奧將他塑造成壞人。（Getty Images）

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皇馬與巴塞的分別

2018年夏天皇馬毅然與C朗拿度「分手」，開始一段痛苦的轉型期。失去頭號巨星當然慘，惟球會同時可減去一大筆人工開支。相反，巴塞非但未有為美斯接班做好準備，2017年底還以超高人工跟他續約，加上幾乎每年夏天均以高價搶得心頭好，全隊人工開支愈來愈高，跟其他球隊差距愈來愈大，當世紀疫情殺到收入銳減，便立即陷入財困周轉不靈。

事實上，去年9月心灰意懶的美斯一度要求離隊，如果當時巴塞願意果斷放人，相信既可收獲一筆可觀轉會費，又可以大大紓緩財政負擔。可是巴塞與西甲賽會死攬美斯不放，如今他只剩下最後幾個月合約，恢復自由身後巴塞隨時落得人財兩空下場，一切只能怪自己錯失黃金機會。

美斯人工太高，的確是問題的一部分，然而一切出於巴塞自作孽，未能好好控制薪酬架構，實在與人無尤。事實上，疫情下球會已經屢次用「大石砸死蟹」的方式，要求一隊球員大幅減薪七成，財政狀況似乎仍未改善，到「出事」之際又向報章放料，試圖令美斯變成壞人，真是令所有曾經尊敬巴塞隆拿敢於挑戰強權的支持者失望。

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