【足球轉會】利物浦麥迪比足踝受傷收咧　壓哨日連簽兩中堅救亡

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-02 09:17

冬季轉會窗在香港時間今早7時關閉，忙於解決中堅傷兵問題的利物浦，在壓哨日十分忙碌，一口氣簽入兩名中堅，原來防線再度傳來壞消息。 有入亦有出，利物浦將日本前鋒南野拓實外借至修咸頓。

在利物浦踢中堅，今季恍如離不開傷患，先後有大將雲迪積克及祖高美斯「長唞」，踏入新一年，紅軍的「傷運」繼續，另一中堅祖爾麥迪比的足踝韌帶受傷今季報銷，成為今季第3名「收咧」的利物浦後衛，使紅軍傷兵問題雪上加霜。

麥迪比的受傷消息，在轉會窗期間內傳出，算得上是不幸中之大幸，利物浦可在閂窗前極速「入貨」，為傷兵重重的防線添新兵。

祖爾麥迪比成為今季第3名因傷「收咧」的利物浦中堅。（資料圖片／Getty Images）

英超第22輪直播賽程（按圖放大）：

利物浦截數日第一宗收購，是普雷斯頓的中堅賓戴維斯（Ben Davies），這名25歲球員早前已有消息傳出紅軍對他有興趣，如今紅軍以「至抵價」200萬鎊將戴維斯帶到晏菲路，惟未有透露合約的年期，戴維斯將穿上28號球衣為球隊出戰。

賓戴維斯是普雷斯頓的青訓產品，如今首度征戰英超，他直言「發夢都無諗過」，「我在生涯未曾踏足晏菲路，豈料首度親身來到就是加盟利物浦，我不敢想像有朝一日竟會加盟利物浦這種大球會，這是一個大好機會，從一眾頂級球員身上學習，助我的職業生涯更上一層樓。」

利物浦終於出手買中堅 英冠平價貨一項數據或成關鍵

賓戴維斯以200萬鎊轉會費從英冠普雷斯頓加盟利物浦。（Getty Images）

+ 5 + 5 + 5

一不離二，簽入賓戴維斯兩小時後，利物浦再有動作，從德甲包尾的史浩克04借來奧辛卡巴克（Ozan Kabak），紅軍借用這名20歲的土耳其中堅直至季尾，更可在借用期滿後以1800萬鎊買斷，而卡巴克加盟後將披上19號球衣。

史浩克今季德甲持續低迷，失球數字高達49球，而奧辛卡巴克是正選守衛之一，為何高普相中這名「千禧後」？原來全因老友一句話。高普與前史浩克主帥華拿（David Wagner）私交甚篤，對方向高普「力Sell」卡巴克，最終將卡巴克將往晏菲路。

奧辛卡巴克獲得前主帥華拿的盛讚，並引起高普的注意。（資料圖片／Getty Images）

高普說：「華拿對他（卡巴克）的印象十分正面，盛讚他是天才橫溢的球員，並直指他是未來的隊長人選。年紀輕輕的卡巴克，大可以留在土耳其聯賽效力，但他沒有，毅然赴德國搵食，看得出他的野心，希望利物浦可以提升他的水平。」

一口氣增添兩名新兵的利物浦，中堅荒問題尚且解決，原本的法賓奴及近日串演中堅的隊長佐敦軒達臣，加上里斯威廉斯及拿達利菲臘斯等小將，應付下半季的賽事。

【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

南野拓實外借至修咸頓

另外，利物浦今季上陣機會不多的日本球員南野拓實，將外借至修咸頓。南野今季在紅軍坐多過踢，英超僅上陣9場，大部分亦是後備入替，而他在對水晶宮一仗取得首個英超入球。

南野拓實今季在利物浦的上陣機會不多，餘下半季將外借修咸頓。（利物浦Twitter截圖）

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）