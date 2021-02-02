【足球轉會】利物浦死線前借走南野拓實　再有日本兵效力修咸頓　

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-02 10:22

冬季轉會窗壓哨日，紅軍很忙，先忙於入貨為傷痕纍纍的防線添兵，關窗前一刻仍在忙。修咸頓方面官方宣布，死線前成功借用日本球員南野拓實，繼吉田麻也後再有日本兵效力「聖人」。

利物浦在轉會窗死線日搶佔各大頭條，一口氣連簽賓戴維斯（Ben Davies）及奧辛卡巴克（Ozan Kabak）兩名中堅，另一中堅祖爾麥迪比又因傷「收咧」。

利物浦麥迪比足踝受傷收咧 壓哨日連簽兩中堅救亡

紅軍死線日簽入兩中堅：

利物浦在轉會窗「力戰」至最後一刻，修咸頓閂窗前與紅軍達成協議，借用日本球員南野拓實，在死線前趕及遞交文件。「聖人」及後透過官方網站落實，南野將以借將身份效力至季尾，成為繼吉田麻也後另一名穿上修咸頓球衣的日本國腳。

南野加盟修咸頓，跟隨前輩吉田麻也的腳步。（資料圖片／Getty Images）

紅軍前線人才濟濟，除了「前線三叉戟」外，還有正在養傷的迪亞高祖達﹑沙基利及奧歷治等，南野未能取得太多機會，今季英超僅得9次上陣，大部分也是後備入替，明顯不是主帥高普心目中的首選。南野坐多過踢，希望有更多出場機會，只好暫時離開利物浦。

南野拓實今季在利物浦的上陣機會不多，經常擔任球隊的後備。（資料圖片／Getty Images）

修咸頓成功借用南野拓實，為球隊增強前線的實力，主帥哈辛赫圖感到滿意，指南野可以讓球隊在進攻上有更多選擇，「南野的加盟可以增強球隊右路的實力，增添更多進攻的可能性，同時增加球隊的深度，我十分期待與南野在球場上合作。」

南野招實今季對水晶宮攻入英超首球。（資料圖片／Getty Images）

修咸頓今季表現不俗，前線以尖刀丹尼艾格斯掛帥，加上查阿當斯及「大師兄」禾確特組成的攻擊組合，一旦三人有任何「冬瓜豆腐」，就如艾格斯早前感染新冠肺炎一樣，「聖人」前線只可以起用老將沙恩朗作為「Plan B」，如今南野加盟必然增強修咸頓整體前線的實力。南野來投，一入自然有一出，老將沙恩朗外借至般尼茅夫直到季尾。

今季修咸頓前線全靠禾確特﹑阿當斯及艾格斯掛帥，如今加上南野拓實增強前場實力。（資料圖片／Getty Images）

英超第22輪直播賽程（按圖放大）：

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）