【英超】大衛雷斯「輕觸式」十二碼 紅牌惹爭議　前球證解開謎團

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-03 14:03

英超狼隊對阿仙奴一戰，大衛雷斯一記看似只是不算嚴重的意外碰撞，卻被球證判罰「全餐」——十二碼加紅牌被逐，讓人大惑不解。 視像助理球證（VAR）睇片後仍維持原判，跟大部人看法不同，前資深英超球證禾頓以他們的角度逐一拆解。

事緣上半場戰至補時3分鐘，狼隊前鋒韋利安荷西高速突破，正當他面對阿仙奴門將尼奴呈單刀之勢，守將大衛雷斯全速趕到。之後二人雙雙倒地，球證普臣（Craig Pawson）立即判罰十二碼並向大衛雷斯出示紅牌。

從慢鏡重播可見，大衛雷斯追上韋利安荷西後，小腿位置跟對方輕輕觸碰，不同角度影片均顯示似乎只是意外腳碰腳，並非有心所為。根據球例，作為門將以外最後一個守將，十二碼沒有爭議，大家不明白的是，一個「無心之失」又不算粗野的犯規，為何是紅牌不是黃牌。直播室內的曼聯名將里奧費迪南對決定表示質疑，禾頓（Peter Walton）卻以球證角度一槌定音。

大衛雷斯被罰十二碼兼被逐，惹來爭議。（Getty Images）

【大衛雷斯「食全餐」逐格睇】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

前英超球證：犯規不會看意圖

是紅還是黃，由名宿到球迷均認為要視乎意圖，曾在英超執法9年的禾頓，卻指球例根本不會理會犯規是否蓄意，因為球證無可能閱讀球員思維，「因此你是以他的動作來作出判決，而大衛雷斯的動作相當魯莽。」

如此一來，他跟對手的觸碰到底有心定無意已經不再重要，關鍵是：「他的確令對手倒地，最重要的是他完全無意嘗試爭球——如果他有嘗試去搶波，那會是黃牌加十二碼。」禾頓稱：「正因他完全無意爭球，皮球亦不是在爭搶範圍內，於是變成紅牌，普臣完全無機會給他黃牌。」

【英超】阿仙奴兩後防主將被逐不敵狼隊 尼奴低級犯錯禁區外手球

前資深英超球證禾頓逐一拆解大衛雷斯的判罰。 （Getty Images）

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

蘇斯克查：雷斯不應被逐 要檢討球例

這個擁有多年執法經驗的前球證更補充，「以我記憶，今次已是大衛雷斯第三次以類似犯規被逐。作為球員，他們應該從中學習及理解。」大衛雷斯今年已33歲，這個經驗豐富的巴西守將，顯然沒有吸取教訓。

是次判決不單在全球各大球迷討論區之間的熱話，曼聯主帥蘇斯克查更特別在主場對修咸頓一戰賽前，跟球證討論此事，「我問他們（球證）對大衛雷斯被逐的看法，因為我不認為他應該領紅，碧拿歷克（修咸頓被逐守將）亦絕對不應被趕離場。」

蘇帥更稱，「有必要審視球例。球例列明如果你侵犯別人，沒有意圖爭奪皮球之下搶去入球機會，那便是紅牌。（碧拿歷克）的確有接觸，但不應被逐。我相信每個人也同意。」

【英超】曼聯大開殺戒9球狂勝修咸頓 追平英超史上大勝紀錄

【周二另外3場英超賽果，曼聯9個入球全面睇】

+ 12 + 12 + 12

英超第22輪餘下直播賽程（按圖放大）：

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

【同場加映：2021年NBA最高收入十大】（按圖放大）：