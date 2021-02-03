英超｜對曼聯上演不幸版帽子戲法　修咸頓中堅變Fantasy玩家噩夢

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-03 13:17

每個球員都不想入烏龍球、輸12碼或者被罰紅牌，在比賽中不幸命中任何一樣都肯定十分沮喪。修咸頓中堅碧拿歷克真的是烏雲蓋頂，他在昨晚對曼聯的英超之中上演這個另外帽子戲法。他上半場先擺烏龍，完場前輸12碼兼被逐，最後球隊以0：9慘敗。球場外，有班人與碧拿歷克同悲，他們是買了碧拿歷克的英超Fantasy玩家，因為這名波蘭中堅今周得-7分！

曼聯大勝修咸頓9：0的英超比賽中，最「黑仔」的球員肯定是碧拿歷克。34分鐘，拉舒福特傳中，門前的碧拿歷克十分尷尬，如果他伸腳解圍，很可能擺烏龍，但不踢的話，後柱曼聯已經「雙鬼拍門」，都很大機會失波。碧拿歷克只好博一博，結果不幸地踢入自己龍門，擺了烏龍，令修咸頓落後到0：3。

碧拿歷克上半場擺烏龍。（路透社）

碧拿歷克相當失望。（路透社）

碧拿歷克的噩夢還未完結。在83分鐘，當時修咸頓已經輸到0：6。曼聯再次撕破修咸頓的防線，安東尼馬迪爾控球，面對龍門，碧拿歷克盡力阻止，與馬迪爾有接觸，馬迪爾倒地。球證聽過VAR的意見，親自翻看慢鏡，決定判「全餐」，曼聯獲得12碼，碧拿歷克被罰紅牌。

【碧拿歷克輸12碼兼被罰紅牌】

碧拿歷克十分不滿，他被逐後，走入球員通道前還抗議：「馬迪爾都說不是犯規。」儘管曼聯領隊蘇斯克查賽後都為碧拿歷克說話，認為後者不應被逐，但碧拿歷克的不幸版連中三元已成定局。他在一場比賽內，達成烏龍球、輸12碼及紅牌。

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碧拿歷克的不幸還影響到不少英超Fantasy玩家。根據遊戲的計算，他上陣85分鐘有2分，但球隊失了9球，扣了4分，擺烏龍扣2分，紅牌扣3分，最後他今周得-7分。有網民估計，碧拿歷克今次創了英超Fantasy單周最低分的紀錄，之前李察鄧尼及賴恩貝特蘭試過得-6分，但這個數據未經官方證實。碧拿歷克在英超Fantasy中價格不貴，分數亦不錯，所以有超過10%的玩家持有。擺了碧拿歷克今周上正選的玩家固然紛紛哀嘆，而今周將碧拿歷克擺在後備的玩家，亦祈求正選的球員出場。

今周有31名玩家持有碧拿歷克、大衛雷斯及賓特尼奴。（Twitter）

昨晚的英超有4名球員被逐，除碧拿歷克外，還有修咸頓小將贊基域斯、阿仙奴中堅大衛雷斯及門將賓特尼奴。英超Fantasy官方Twitter表示，有31名玩家持有碧拿歷克、大衛雷斯（-3分）及賓特尼奴（-1分），3人合共-11分；他們還透露有玩家將碧拿歷克列為「Triple Captain」，分數乘3，單一名球員已經是-21分。

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