【英超】紅牌阿姑命途迥異　大衛雷斯上訴失敗　惹雙重標準疑雲

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-05 13:17

英超周二（2日）深夜上演的聯賽，罕有地一夜出現兩仗9人應戰，「受害者」阿仙奴與修咸頓齊齊告負，及後兩軍同時向英超賽會上訴。結果一出，命途迥異，阿仙奴的大衛雷斯維持原判；修咸頓的碧拿歷克則順利「打甩」紅牌。

今周中上演的英超第22輪聯賽，周二深夜先有9人應戰的阿仙奴1：2飲恨不敵狼隊，緊接上演的曼聯鬥修咸頓，「聖人」同樣兩人被逐，最終被曼聯血洗0：9慘敗，一晚兩場9人應戰賽事實屬巧合。兩個爭議性判決，兩張紅牌，「聖人」及兵工廠及後齊向賽會上訴，試圖「打甩」紅牌，二人的結局卻大為不同。

阿仙奴的大衛雷斯從後踢跌狼隊的韋利安荷西，從重播畫面中看見似乎是意外一場，雷斯的腳不慎碰到對方，理應算不上是一個紅牌的犯規，可惜球證普臣依然向雷斯出示紅牌。

大衛雷斯「輕觸式」十二碼 紅牌惹爭議 前球證解開謎團

大衛雷斯一次輕微犯規，卻被球證驅逐出場。（路透社）

【大衛雷斯「食全餐」逐格睇】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

當日另一個爭議犯規，修咸頓的碧拿歷克力阻馬迪爾，同樣是一個輕微的碰撞，馬迪爾倒地，球證甸恩查看VAR後決定判12碼，並將碧拿歷克驅逐出場，該名修咸頓中堅十分氣憤，並高呼：「馬迪爾都說不是犯規。」。

對曼聯上演不幸版帽子戲法 修咸頓中堅變Fantasy玩家噩夢

碧拿歷克相當失望。（路透社）

【碧拿歷克輸12碼兼被罰紅牌】

英超賽會指獨立調查小組經過調查後，決定撤銷碧拿歷克的紅牌，該名波蘭中堅上訴得直，將會周六（6日）作客紐卡素一仗中如常上陣。

同樣做「紅牌阿姑」的大衛雷斯，主帥阿迪達早前直言這不是一個公平的判決，並十分希望賽會推翻決定，可惜卻上訴不成功，維持原判，阿仙奴方面表示遺憾但接受裁決。

英超的獨立調查小組推翻碧拿歷克的紅牌，可在周六如常披甲。（路透社）

阿仙奴球迷怒吼：呼吸也是罪

雷斯與碧拿歷克「同人唔同命」，阿仙奴球迷直呼雙重標準，「廠迷」群起在Twitter怒轟賽會的判決，並直言阿仙奴被迫害，兵工廠連呼吸也是錯。

英超第22輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：