【鼠年2020】阿仙奴去年賀年成經典　今遭封殺仍向華人球迷送祝福

踏入農曆新年，近年不少歐洲球會特意向中國球迷拜年，利物浦在今年亦有一段賀年片。 阿仙奴去年的一段賀年片，相信不少球迷至今亦記憶猶新，阿仙奴一眾球員以「半鹹淡」的普通話模擬新年拜年的場景，但有份參與影片的阿仙奴球員，不少球員現時已離開阿仙奴。

近年不少歐洲球會積極開拓中國市場，正值農曆新年，向一眾中國的球迷拜年亦是常見的動作。早年羅馬球衣印上「拜個早年」成為經典，去年阿仙奴的賀年影片當然是經典之一，奧斯爾帶領一眾阿仙奴球員，以不太純正的普通話模仿新年拜年的場景，當中例如「歪了嗎？」﹑「成家了嗎？」及「紅包拿來」等，亦是令人留下深刻印象。

去年農曆新年前，藍斯與奧斯爾等多名阿仙奴球員，一同穿上中國服飾，向中國球迷拜年。（影片截圖）

在該段賀年短片當中，合計前主帥艾馬利在內的11人，其中5人已經離開兵工廠，包括高斯尼﹑伊禾比﹑艾朗藍斯及蒙維爾，加上主帥艾馬利。留隊的球員亦在近期遇到不同的問題，而奧斯爾正是「代表人物」，他先在去年與高拉辛拿斯遇上電單車劫案，而他的言論被中國杯葛，更令阿仙奴的賽事未能在中國直播。

阿仙奴賀年片中離隊或「黑仔」球員（按圖放大）

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正當眾人亦認為阿仙奴今年將不會有任何賀年影片，但阿仙奴在官方微博發布一段由主帥阿迪達錄影的短片，說出「身體特棒」及「煩惱特少」的兩句祝賀語，不過這條賀年短片只「獨家」在微博上出現，在官方Facebook及Twitter並未有出現。

阿迪達賀年片段（按此）

阿迪達代表阿仙奴，向中國球迷拜年。（微博截圖）