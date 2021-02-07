【意甲】C朗拿度36歲生日回顧球員生涯　「抱歉我不能踢多20年」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-07 11:37

意甲聯賽祖雲達斯大戰羅馬，剛剛36歲生日的陣中王牌C朗拿度先開紀錄，領軍2：0擊敗對手，全力追趕榜首的AC米蘭。 又大一歲依然未有放慢腳步，C朗回顧20年職業球員生涯，笑說：「抱歉，我不能承諾繼續踢多20年……」

意甲班霸祖雲達斯今季在疫惰之下季初表現未如理想，陣中兩大球星保羅戴巴拿和C朗拿度亦先後染疫。隨時間過去，各隊均不斷有球員中招再康復，如今各隊似乎已適應這種新常態。

祖記周六迎戰羅馬，13分鐘C朗拿度接應莫拉達二傳，在禁區頂起腳中鵠為球隊先開紀錄。這個入球正好是他30歲之後的第300個入球，亦是踏入36歲的第一球。之後他上半場連番施射，不是中楣彈出便是被羅馬門將包盧比斯擋出。羅馬嘗試反撲惟均未能真正威脅祖雲達斯門將施捷斯尼。

戰至69分鐘祖記中場古路施夫斯基禁區高速入楔後近門橫傳，羅馬守將伊賓尼斯「截糊」快C朗一步將皮球掃入網，這記烏龍球讓老婦人2：0取勝全得3分，以42分反超前今仗對手羅馬升上第三位，少踢一場之下與榜首AC米蘭相差5分。

C朗拿度攻入36歲的第一球，帶領祖雲達斯奏凱。（Getty Images）

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C朗拿度在30歲生日前，718次上陣攻入463球。踏入3字頭之後，葡萄牙球王的入球效率更加驚人，326場比賽中已攻入300球（見上列圖輯）。早前他已趕過匈牙利名將比辛，成為足球史上正式比賽入球王，更多紀錄等待他去開創。

他之所以能夠保持長青，一方面是勤力鍛煉加規律生活的成果，與此同時，他在踢法上亦開始有所轉變，全速跑動頻率和距離較生涯早年減少，更多時候以聰明走位接應隊友傳送「食糊」。C朗曾說過希望一路踢到40歲，然而他在生日帖文中表示自己會有退下來的一天。

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36歲生日，C朗跟家人一起慶祝。（Instagram@CristianoRonaldo）

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C朗：我不能多踢20年，抱歉！

「36歲，難以置信！一切彷如昨天，這旅程已充滿令人回味的驚險和故事。我的第一個足球、第一支球隊、第一個入球……時光飛逝！」C朗在帖文中稱：「由馬德拉到里斯本，再由里斯本到曼徹斯特，然後從曼徹斯特到馬德里，繼而是馬德里到都靈……我付出一切，從不保留，盡全力表現自己最好一面，回報是你們的愛與欣賞，並給予無條件支持。沒有你們便沒有我，我對此感激不盡。」

他續稱：「當我慶祝36歲生日以及成為職業足球員第20個年頭，很抱歉我不能承諾繼續踢多20年。但我可以保證，只要我一日仍在球場，便會使出超過100%的努力。」

20年看似遙遠，不過喜歡C朗的球迷不用太擔心。在他極嚴格教導之下，10歲長子已在祖雲達斯少年隊初露鋒芒，或許當C朗退役之時，兒子已可完美接班。

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