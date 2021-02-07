足球熱話｜利物浦前鋒打FIFA登世界第一　強大陣容卻沒有隊友

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-07 13:57

利物浦射手迪奧高祖達（Diogo Jota）自12月中受傷，近日才復操。祖達養傷時都在做什麼？答案是玩他最擅長的足球遊戲《FIFA》。 繼去年在英超電競邀請賽擊敗阿歷山大阿諾特封王、並造出Ｗeekend League 30場全勝佳績後，祖達再一次於《FIFA》世界譜下光輝一頁。

祖達周六在instagram分享自己在FIFA的戰績截圖——他於高手雲集的Ultimate Team Champions，一度排行Playstation界別世界第一，以30場全勝及2451分技術評分（Skill Rating技壓群雄），贏得豐富虛擬獎品。

這位紅軍前鋒不忘補上一句：「本來只打算玩到輸為止」，並配上雙眼發光的表情符號，看來十分滿意自己的成績。不過到今天（7日），他已被另外兩位技術評分更高的玩家壓過，暫時跌落第3位。

祖達今周賽績：

祖達一向以出色的FIFA技術聞名，但今次登上世界第一，仍惹來極大迴響，除了傳媒紛紛報道，不少球迷都坦言：「看到一個職業足球員在FIFA有這麼好的成績，真的很驚訝！」

祖達的故事：【英超．球員誌】迪奧高祖達的自我修行

祖達在社交網絡分享了自己的Ultimate Team陣容，亦有眼利球迷發現，他的陣容雖有自己和領隊高普，但除此以外，一個隊友都沒有；當中亦起用不少數值高的名宿。

祖達登上世界第一的FIFA Ultimate Team陣容：

+ 5 + 5 + 5

比起祖達的FIFA戰績，相信球迷更關心他何時才能復出，拯救水深火熱的利物浦，這位葡萄牙前鋒日前已可全面參與體能訓練，但尚未正式跟隨大隊作正常訓練，預計他至少到2月尾才可在比賽亮相。

祖達日前已可全面恢復體訓練（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：