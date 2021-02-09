【英超】甸恩兩場逐3人　兩個爭議判決關佢事　聯賽暫時不執法

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-09 12:14

韋斯咸今季冒起的中場蘇錫克，至今已取得8個英超入球，是不少「Fantasy」玩家的愛將，可惜該名捷克中場在早前對富咸一仗末段領紅，使玩家們痛失不少分數。 蘇錫克無理地肘擊中對手，球證甸恩直接出示紅牌，再度惹來爭議，最終蘇錫克的紅牌上訴後獲撤銷，而甸恩因判決而引來死亡恐嚇。

由莫耶斯帶領的韋斯咸，周末英超作客富咸，最終兩軍全場互無紀錄，各得1分，「鎚仔幫」錯過躋身前四的機會。韋斯咸今季表現突出的捷克中場蘇錫克（Tomas Soucek），完場前因為一記肘擊中米祖域的頭部，球證甸恩（Mike Dean）翻看VAR後向他出示紅牌。

蘇錫克末段無端白事被逐，幸好韋斯咸隨後上訴得直。（路透社）

甸恩這個判決再度惹來爭議，事關蘇錫克似乎無意攻擊對手，只是輕輕碰到米祖域，對方隨即「戲王」上身，應聲倒地，蘇錫克領紅被逐時，大感無奈及無辜。

蘇錫克與米祖域的爭議紅牌逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

蘇錫克無緣無故變「紅牌阿姑」，韋斯咸當然向賽會上訴，「鎚仔幫」周一（8日）宣布上訴得直，該名捷克中場可在今晚對曼聯的足總盃第5圈中上陣。

甸恩接連的爭議判決，先後惹怒修咸頓及韋斯咸的球迷，更有球迷向甸恩及家人發出死亡恐嚇，默郡警方已介入事件。《BBC》透露甸恩將如常執法李斯特城對白禮頓的足總盃賽事，但他要求暫不執法聯賽。

甸恩兩仗亦有爭議判決，更被球迷向他及家人發出死亡恐嚇。（Getty Images）

英超第24輪直播賽程（按圖放大）：

英超賽會最近兩次撤銷紅牌的決定，恰巧兩次也與球證甸恩及美臣（Lee Mason），兩名有關，曼聯對修咸頓一仗中，甸恩充當主球證，決定驅逐碧拿歷克出場，這名被逐的修咸頓中堅高呼連對手馬迪爾都說不是犯規。今仗富咸對韋斯咸同樣由甸恩執法，美臣則任VAR球證。

紅牌阿姑命途迥異 大衛雷斯上訴失敗 惹雙重標準疑雲

【碧拿歷克輸12碼兼被罰紅牌】

甸恩在兩輪英超中，合共出示3面紅牌，今季執法15場中一共6次驅逐球員出場，冠絕全英超。甸恩曾在狼隊對維拉一仗中，兩軍各驅逐一人，另一張紅牌則在愛華頓對西布朗中出示。

今季6名被甸恩驅逐的球員：

英超第23輪戰果（按圖放大）：