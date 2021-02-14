牛年行山路線｜精選8座香港「牛」山　黃牛山水牛山最熱門

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-14 09:31

新春行山去什麼地方？今年是牛年，不如去探索那些名字中有「牛」的山峰應節。在香港，有「牛」字的山峰超過10座，有高有矮，有難有易，既有人潮熱點，亦有冷門之選。數最受歡迎的，肯定是黃牛山，但如果想享受寧靜，亦有很多選擇，例如牛潭山、牛湖墩、掌牛山。

【香港有「牛」字的山峰】

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（一）最高「牛」山：牛押山

牛押山高674米，亦有指高677米，是全港最高的「牛」山。牛押山是馬鞍山的副峰，又名馬鞍尾。登牛押山的路線並不輕鬆，屬於較高難度，適合較資深的行山人士。通行山人士會由馬鞍山郊野公園燒烤場起步，先登吊手岩，再上牛押山，之後走過彎彎的山脊，抵達馬鞍山，最後可以選擇水浪窩、馬鞍山村、大水井、北港或富安花園等地下山。此外，另有高難度路線由烏溪沙經馬尾脊直接登牛押山頂。去牛押山動輒要大半日時間，上落的山路崎嶇又斜，請量力而為。

由馬鞍山望向牛押山及吊手岩。（顏銘輝攝）

▼由馬鞍山燒烤場上牛押山的風景與路況▼

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▼吊手岩、牛押山及馬鞍山行山路線介紹片段▼

（二、三）最熱門「牛」山：黃牛山、水牛山

黃牛山與水牛山相鄰，兩山位於小瀝源東南，通常行山人士都會連走兩山。高604米的黃牛山是香港近年最聞名的「牛」山，山上有黃牛石城，石城內有石天窗，是行山打卡熱點，周末假日例必人山人海，不時要排隊等拍照。

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行山人士可由黃泥頭起步，拾級而上，經石芽背登黃牛山，之後再上高606米的水牛山，續沿山脊走，略過石芽山，落到涼亭接完善山徑往花心坑，最終回到黃泥頭。雖然黃牛山是郊遊熱點，但大部分是原始山徑，上落斜多，有一定難度。

▼黃牛山的石天窗成為熱門打卡位置▼

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詳細路線介紹：

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（四）麥理浩徑「牛」山：牛耳石山

高425米的牛耳石山位於西貢，在麥理浩徑第3段的路上，登牛耳石山的難度不高，跟住麥徑行便可，但梯級密集，體能需求不低。牛耳石山近頂左右有兩塊石，從遠處望去，會像一對耳朵，但如今山上草木茂盛，令「耳石」並不明顯。

牛耳石山上其中一塊牛耳石。（顏銘輝攝）

通常行山人士會由北潭凹出發，沿麥徑樓級上山，經過牛耳石山後到嶂上，之後可以續走麥徑過雞公山到水浪窩，或者沿嶂上郊遊徑到海下路，亦可落榕樹澳。

▼由北潭凹上牛耳石山的風景與路況▼

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（五）合家歡「牛」山：犀牛望月

高164米的犀牛望月位於上水，是一座幾適合一家大細前往的「牛」山。犀牛望月不高，位於華山軍路旁。雖然上斜有點辛苦，但軍車路平坦寬闊，而且不用上樓級，適合平時少行山的朋友。通常行山人士會搭車到虎地坳起步，沿軍車路上山，經過杉山、華山、犀牛望月等小山頭，之後落到坪輋離開。

犀牛望月的標高柱，有人寫上164米。（周立賢攝）

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（六）行完「牛」山再賞花之選：牛湖墩

高263米的牛湖墩位於西貢，是一座較冷門的「牛」山，由北潭凹行約一小時到頂。牛湖墩的山路較少人行，有些路口不太明顯，部分路段兩旁的草叢較密，建議大家穿長褲去行。行完牛湖墩後，可以接再行大輋嶺墩，亦可往近期賞花熱點大枕蓋。

▼由北潭凹上牛湖墩的風景與路況▼

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詳細路線介紹：西貢行山路線｜牛年行冷門人少牛湖墩 上大枕蓋看吊鐘花人山人海

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（七）冷門「牛」山：掌牛山

高220米的掌牛山位於元朗，俯瞰錦田及十八鄉一帶景色。較少人只行掌牛山，通常會連走蠔殼山、掌牛山、井坑山及四排石山。掌牛山名氣較弱，如果想找座寧靜的「牛」山，也是一個好選擇。

通常行山人士會連走蠔殼山、掌牛山、井坑山。（顏銘輝攝）

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（八）冷門「牛」山：牛潭山

牛潭山同樣是較冷門的「牛」山，此山位於牛潭尾後，在雞公嶺北面，高337米。體力好的朋友，可以由麒麟山開始，接走牛潭山，再登雞公嶺；如果想路程短一點，可以由蕉徑、坑頭等地上落牛潭山。

與黃牛山、牛耳石山等相比，牛潭山就較冷門，較少人會去行。（Peter Mok提供）

詳細路線介紹：登牛潭山遠眺雞公嶺林村景色 沿途觀賞野生植物

香港「牛」山豈止上文提及的8座，還有牛皮沙頂、牛坳山、牛屎湖山、牛牯膊、牛塘山、轆牛嶺……不能盡錄。

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