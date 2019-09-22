【元朗行山路線】大棠起步遊走五小山崗　上蠔殼山看錦田平原變遷

元朗南十八鄉與大欖腹地及蓮花山之間有一列小山崗，山高不過三百米，地質一如青山及大欖，以砂石為主，植被多為植林，常見有（疑似）大葉桉（Eucalyptus robusta）、（疑似）毛葉桉（E. torelliana）及大葉相思（Acacia mangium）。 山崗由南至北分別為白水嶺、四排石山、井坑山、掌牛山及蠔殼山，前三者為大欖涌郊遊徑所在，路平坦而上落差細；然後要數景觀最佳者，卻是掌牛山與蠔殼山，環顧大帽山、大刀岃與桂角山外，更見證元朗與錦田近年的極大變遷。 同為農歷新年的半日閒遊，與六年前相近的行程相比，青山猶在，人事物卻大幅變遷。

元朗五山遊，行白水嶺、四排石山、井坑山、掌牛山及蠔殼山。（刹那授權使用）

路線︰南坑排→東白虎坳→白水嶺→四排石山→井坑山→掌牛山→蠔殼山→凹頭

大棠南坑排起步，比起大樹下的冗長馬路來得舒適，經過大棠渡假村以東，接上大棠自然教育徑，此段亦作南坑排古道，乃元荃古道的終點。

東白虎坳處有一古廟，如今香火仍盛。過澗後棄主徑，接白水嶺登山口。映入眼簾為一幅沖蝕地，這不是「大峽谷」，而是劣地在失去保護下受風雨假蝕形成的曲折地形，谷中已長滿馬尾松（Pinus massoniana）、崗松（Baeckea frutescens）等耐旱耐貧瘠的植物。

續登，接大欖涌郊遊徑，可望見不遠處的白水嶺峰頂，風化的山脊成為路徑，兩旁長滿雌雄毯果的馬尾松。下望能窺見大欖隧道元朗的出入口，後方便是河背坑水塘以下的兩段（引水道以下及引水道至水塘段）。山徑漸進入疏落的植林帶，不經四排石山 290 米之測量墩，惟離主徑不遠。山峰側建有涼亭，可作休息。

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由四排石山往井坑山的路暢快平坦，十八鄉平原盡收眼底。前方有掌牛山鎮守平原東面，下有一村名崇山新村，後方有一可遊短澗名崇山石澗。

抵井坑山山頂之涼亭，繼行不久路即分叉，直去為郊遊徑路線，迂迴下降至大欖隧道轉車站；西北坡之山徑亦急降井坑山與掌牛山之間的山坳，可西降祟山新村。

東望可見青朗公路和錦上路站，還有疇田片片的高埔村。降至山坳，有一水務署之水井，六年前於此地大休，望水井背景乾淨，今樹高枝繁，已是兩個景象。

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掌牛山登山口就在此處。往祟山新村的73號專線小巴司機，仍以掌牛山稱呼總站。此山沒有植林，完全暴露於日光下。

此山景觀更佳，錦田以東近年新建的私樓漸漸出現。穿過電塔，未幾已是標高220 米的掌牛山測量墩。桂角山下的錦田、蠔殼山旁新建的朗善邨，還有十八鄉路將元朗市中心與鄉郊劃分的界線，拔地而起的高樓，元朗、天水圍、洪水橋三處住宅群集，構成香港最大平原的異景。

芒草搖曳，漸降蠔殼，越過墳地，來到山頂；六年前簡陋的神位，僅有三幅牆一個頂去供奉一塊石，如今卻「擴建」成金璧輝煌的小廟宇，更有太陽能發電板以手動開關的光管提供電能，廟中有三個神像，原來的石塊則在更裏面。

廟宇不似中式神佛，有象又有龍，不知是何許宗教；網上有說為「迷你天后廟」，恐怕有誤。山上英軍留下的戰蠔沒入芽卅茂草之中，也許待山火之後方能重見天日。戰蠔上的木橋甚有規模，不似政府之作，恐怕是出自修廟善信之手。

長期沒入雲霧之中的大帽山急然露半邊面，隨後再次消失。沿北路直接凹頭，多了木橋，卻少了昔日的探索感。於凹頭有一座簡陋小廟可與未修建前的蠔殼山山頂小廟比擬，每次踩單車經過皆有留意，卻多被行山人士所錯過。

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