【F1】艾朗素瑞士踩單車遇車禍　出戰揭幕戰巴林站成疑

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-12 10:06

新一年F1賽季，將於下月底在巴林揭幕。臨近開季，Alpine車隊（前名為雷諾）先傳來壞消息，相隔兩季再戰F1的「西班牙車王」艾朗素，在瑞士踏單車時遇上車禍，車隊及後宣布艾朗素已送院，情況穩定，不少車迷鬆一口氣。艾朗素能否趕及下月康復，出戰揭幕戰巴林站添上不少變數。

今年雷諾車隊易名為Alpine車隊，以新形象征戰新一年的F1，但開季前即遇上挫折。今年回歸F1的兩屆世界冠軍艾朗素（Fernando Alonso），在瑞士踏單車時遇上車禍，車隊聲明指艾朗素已送院治理，即將接受進一步檢查，而他現時情況穩定。

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外界十分關注艾朗素的傷勢，根據西班牙《塞爾電台》（Cadena SER）的消息，艾朗素傷及臉部及下巴，並已轉至伯恩（Bern）的醫院留醫，事關他需要接受手術。意大利的《米蘭體育報》則指艾朗素在瑞士家附近，以單車訓練為新一季F1備戰，提升體能狀態，卻遇上車禍。

艾朗素今年重返F1，但在開季前遇上意外，隨時錯過巴林站的揭幕戰。（資料圖片／Getty Images）

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艾朗素出意外的消息一出，車壇人士紛紛向他送上祝福，當中包括畢頓（Jenson Button）及哥桑等，祝願他早日康復，盡早重返戰車，在賽場上與車迷們見面。

F1將於下月底在巴林揭開序幕，揭幕戰前將在3月中於巴林舉行冬測，如今艾朗素遇意外，未知能否趕及在冬測，甚至巴林站前復出。現年39歲的艾朗素，與Alpine車隊簽約兩年，豈料雙方在合作初期已遇上麻煩。一旦「車王」未能趕及復出，包括中國車手周冠宇在內的雷諾青訓車手有望「升呢」鬥F1，當然F1替工「KOL」侯根保亦是替補人選之一。

艾朗素與Alpine車隊簽約兩年，以39歲的高齡重返F1。（資料圖片／Getty Images）

艾朗素替補人選：

車手在賽車場外遇上車禍已非首次，美國的MotoGP世界冠軍希頓（Nicky Hayden）在2017年同樣在踏單車時遇意外，頭部重創，最終留醫5日後傷重不治。另外，德國單車名將禾高（Kristina Vogel）在2018年訓練時，因車禍而重創，從鬼門關走出來，但卻致她的下半身癱瘓，餘生需要坐在輪椅上。

禾高（白裙）因為一場車禍而餘出需要以輪椅代步。（Getty Images）

2020年F1車手榜最終排名：