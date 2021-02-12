【足球熱話】加納傳奇射手做生意百足咁多爪　回鄉踢波方便多

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-12 18:44

牛年發大財，相信是所有人今年的願望！ 「牛年寶寶」之一的加納傳奇射手基恩，如今返回家鄉加納延續其足球生涯。基恩除了是加納的名將外，在國內亦地位崇高，他在加納的生意亦做得有聲有色。 牛年發大財，唔使等運到，如今已由「牛哥」變「誠哥」。

曾效力英超新特蘭及中超上海海港（前稱上海上港）的加納傳奇前鋒基恩（Asamoah Gyan），當年在中超打滾時，他的周薪高達22.7萬鎊，是全中超最高薪球員，同時比尼馬及蘇亞雷斯還要高。基恩的足跡踏遍世界各地，曾經在阿聯酋﹑土耳其及印度等地「搵食」，如今返回加納的萊根城（Legon Cities）效力，延續足球生涯。

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1985年出生的基恩，效力中超時曾經是最高薪球員。（資料圖片／Getty Images）

1985年出生「牛哥」：

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基恩由2003年起代表加納國家隊，直至2019年一共攻入51球，是加納史上國際賽入球最多的球員。說起基恩的深刻一幕，必定是2010年世界盃8強，蘇亞雷斯犯手球後12碼宴客。

基恩職業生涯最令人難忘的一刻，他在世界盃8強對烏拉圭射失12碼。（資料圖片／Getty Images）

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這名今年11月將滿36歲的加納「牛哥」，在家鄉踢波外，基恩亦可以近水樓台，繼續處理在當地的事務。基恩近年在加納涉獵不同生意，「百足咁多爪」，做生意做得有聲有色，賺得盆滿缽滿。

基恩的生意十分廣泛，投資房地產是基本盤，他的航空公司「Baby Jet」即將開業，首先將專注在貨運的事務上，其後或有意向民航方面發展，現時已經得到加納政府發牌。這名加納射手似乎看好當地的交通業，他在加納首都阿克拉（Accra）擁有30架以上的巴士，為了取得燃油折扣，他亦擁有幾個油站。

基恩除了是加納傳奇射手外，如今已是當地的富豪。（基恩Twitter截圖）

基恩在宣傳方面亦有一手，開展一間公司推廣拳擊，並成為加納拳手Emmanuel Tagoe的經理人。基恩同時設立一間娛樂公司，並承包大型活動的場地設計及表演舞台等。

基恩公司旗下的拳手。（基恩Twitter截圖）

作為加納的足球傳奇，他亦不忙照顧一眾市民，設立食水公司，將袋裝水帶進加納市場，自己更成為「生招牌」，而他的糧食公司為國家搜購米及麵條，為市民提供不同糧食。

基恩的生意亦涉獵娛樂事業。（基恩Twitter截圖）

基恩如今的生意數之不盡，以搖身一變成為加納的富豪，雖然現時仍未掛靴，但相信也是為興趣而踢。有趣的是，早在2018年底與前妻辦離婚時，他自稱全副身家只餘4000加納塞地（約6500港元），「今時唔同往日」，一旦此事屬實，兩年多身家翻幾番，真是一個「勵志」的故事。

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基恩擁有的水公司更以自己作生招牌。（基恩Twitter截圖）

1997年出生「牛仔」：

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1973年出生「牛佬」：

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