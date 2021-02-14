【帆船】日本航海家全程無休不補給　單人繞世界一周成亞洲第一人

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-14 17:11

全球最艱苦的帆船賽之一，被稱為「航海界珠穆朗瑪峰」的旺代單人環球帆船賽（Vendee Globe），去年11月從法國起航，僅靠一個人駕駛帆船並不能靠岸兼補給下，53歲日本航海冒險家白石康次郎周四（11日）終以第16名抵達終點，以94天21小時32分成為完賽的亞洲第一人。

4年一度的旺代單人環球帆船賽，33位船長去年11月於疫情下順利出航，唯一的亞洲船長正是日本的白石康次郎。

航程全長4萬多公里，從大西洋南下繞過非洲大陸南端的好望角，橫穿印度洋和南太平洋，通過南美大陸南端的合恩角，北上大西洋返回起點。

53歲日本航海冒險家白石康次郎第二次參賽，今年終能完成賽事。（Vendee Globe官網圖片）

旺代單人不靠岸航海賽是對航海員超級考驗，它以單人帆船的配備，在無人協助、全程無休的情況下，船長以一己之力克服夢魘般的無情海域。

環球一周的航程途中，不僅要面對無情的風浪，還要此忍受一個人長時間獨處的寂寞，因此被稱為最艱難的海上賽事之一。今年由於疫情關係，船長出發前都需要隔離7天，出發前也不能和家人告別，比往年考驗更大。

白石康次郎是唯一的亞洲參賽者，他在船尾掛上自豪的日本國旗。（Vendee Globe官網圖片）

時歷近3個月 一個人迎接2021：

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遇風暴主帆破損 前年接受心臟大手術

第二次參賽的白石去年11月8日出發後，曾在大西洋遭遇風暴，帆船航海最重要的主帆慘遭破損，他在海上花了近6天自行修繕。帆的狀態並非萬全，他從比賽初期幾乎墊底的位置，乘風破浪逐漸提升名次，不能靠岸、無補給下單靠一己之力與意志追趕，最終以第16名抵達終點。

白石在抵岸後的記者會上透露，在比賽出發前一年曾接受心臟的大手術，「能夠完賽多得大家，感謝我的團隊和支持者。」今屆錄史上最多的33人參加，其中有8人棄權，最終由法國選手以80天零3小時44分奪冠。

白石康次郎克服船上各種狀況，乘風破浪終完成賽事。（Vendee Globe官網圖片）

26歲已完成單人不靠港環球航海

白石出生於神奈川縣鐮倉市，他從小就有環球航海的夢想。在26歲的時候，他已曾花176天時間，完成全世界最年輕的、獨自一人不靠港環繞世界一周壯舉。直到2016年上屆旺代環球賽，他成為首名參加這項世界大賽的亞洲人，但因船桅故障而被逼棄權。

日本作為島國雖然擁有廣闊的海岸線與動人的海上風光，惟從帆船運動來說，日本在國際舞台並不算活躍。除了本土缺少標誌性的賽事，國際大賽的參與度亦不高。因此，這次白石康次郎作為第一個完賽的亞洲人，相信能讓日本人關注起帆船運動。