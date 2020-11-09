【帆船】45公里環島賽圓滿落幕　帆船界新興「潮物」維港飛馳

2020年帆船「香港環島大賽」周日（8日）在維多利亞港圓滿落幕，其中焦點的帆船界新興「潮物」水翼單體帆船終以4小時49分15秒完成賽事。

颱風艾莎尼減弱，周末天氣由原本預測的多雲有雨改為放晴，香港遊艇會舉辦的「香港環島大賽」順利在維多利亞港如期上演。今年賽事共錄得232支帆船隊伍報名參賽，約1,500名帆船好手齊集維港一較高下，熾熱氣氛猶如「海上嘉年華」。

香港環島大賽猶如「海上嘉年華」。（由公關提供）

各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後向東順時針環繞香港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱、經西營盤、灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全長約45公里。

賽事焦點落在「RHKYC Team Agiplast」 的「Persico69F型水翼單體帆船」身上，在眾多不同型號的帆船下，水翼單體帆船是帆船界新興「潮物」，以性能高速度快見稱。水翼單體帆船能夠以高速在海面航行，是因為船尾及船身邊的水翼讓帆船在航行時升起，就如在海上飛馳，與一般傳統的龍骨船設計不同。「RHKYC Team Agiplast」最終以4小時49分15秒完成賽事。

「RHKYC Team Agiplast」 的「Persico69F型水翼單體帆船」最終以4小時49分15秒完成賽事。（由公關提供）

龍骨船方面，2014年代表香港出戰仁川亞運的前港隊帆船代表王傲文及羅逸峰於「環島賽」中再度「合體」，以「XENA號」出征賽事，以4小時33分04秒完成。來自馬來西亞的前國家隊女將Tiffany Koo 亦於今屆賽事以舵手身份帶領「Blue Bunny號」出賽，並以4小時54分41秒完成賽事。

仁川亞運的前港隊帆船代表王傲文及羅逸峰於環島賽中再度「合體」，以「XENA號」出征賽事。（由公關提供）

各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後向東順時針環繞香港島一周，全長約45公里。（由公關提供）

至於小帆船組別，多艘29er型帆船亦有參賽。同被喻為帆船界後起之秀的香港遊艇會鯊魚競賽隊隊員林澤琛伙拍梁中二人一同上陣，最終以6小時29分34秒完成。

同場加映：

同被喻為帆船界後起之秀的香港遊艇會鯊魚競賽隊隊員林澤琛伙拍梁中一同以29er型帆船上陣。（由公關提供）

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