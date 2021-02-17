【足球熱話】AI公司輕鬆找出網上歧視者　科技巨頭無動於衷可恥

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-17 17:50

足球員被種族歧視和網上欺凌問題嚴重，英國各級聯賽自2020年6月響應Black Lives Matter反歧視黑人運動而賽前單膝跪地，實行大半年後，這指定動作近日走上十字路口，被部分球員批評淪為公關手段，沒有實質行動和意義。 曼聯的拉舒福特、曼城的史達寧和阿仙奴的比利連和沙加等均是被歧視和針對的熱門對象，Facebook、Twitter等科技巨頭表面說會盡力，卻被揭發只說不做。

英超各隊今季繼續在賽前實行單膝跪，但部份次級聯賽球隊已停止這一舉動，當中包括昆士柏流浪，儘管球隊董事費迪南（Les Ferdinand）是一代黑人名將，但他直言單膝跪持續至今「已變成流於表面公關」，「單膝跪無法改變足球界的風氣，只有採取真正的行動，才能有所改變。」

現時在英冠排第二的賓福特，2月13日發表聲明，宣布全隊球員由14日聯賽主場鬥班士利起，賽前將不會再參與單膝跪儀式。結果當日賽事場區內只有班士利球員跟球證下跪，跟嚴肅站立的賓福特球員形成對比。

跪與不跪之間的爭議之中，球員依然天天被歧視和欺凌，兩大科技巨頭Facebook和Twitter口說「幫緊你、幫緊你」，實際上呢？

賽前單膝跪地動作，近日在英國成為討論焦點。（Getty Images）

【英冠球隊賓福特不再跪地】 （按圖放大）

近日曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）、安東尼馬迪爾（Anthony Martial）及車路士右閘列斯占士（Reece James）等持續在社交網站受到包括種族歧視等的言語欺凌，不禁令人質疑BLM運動存在的意義。除此之外，阿仙奴守將比利連亦持續受恐同言論滋擾。

效力英超水晶宮的科特迪瓦翼鋒韋費特沙夏（Wilfried Zaha）忍不住發聲，「這些事一直在發生，官方機構卻沒有嘗試去阻止，卻在做那些改變不了事實的運動。」他批評英超的BLM運動可恥（degrading）：「為什麼我要跪低、穿上印有BLM的球衣，去證明自己的生命有意義？」

Twitter表示，過去一年他們採取行動的帳戶數目增加105%，沒有提供實際數字。問題日趨嚴重之下，Twitter和Facebook向英超球會所說的是：他們永遠不會停止讓用戶開設匿名帳戶的做法。

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【針對球員的仇恨言論】（按圖放大）

科技巨頭拒絕禁止仇視言論

匿名帳戶既然是問題主要來源，不改變登記方式之下，唯有盡量找出發放並封阻仇恨言論源頭。Facebook和Twitter一直設有舉報機制，讓用家投訴不當用戶，可是在大部分議題上成效奇差，科技巨頭乃不為也，還是不能也？

英國體育記者靴拔（Ian Herbert）指出，科學數據公司Signify Group使用人工智能（AI）軼件，輕易找出3500個針對足球員的仇視言論訊息。該公司宣稱，他們可以運用數據配合公眾資料，掌握多達三分二仇視者資料，當中包括他們是否個別球會的季票持有者。一間公司亦能做到的事，Facebook和Twitter兩大巨頭怎會做不到？

他們選擇視而不見，正如靴拔在《每日郵報》專欄文章所言——「科技巨頭全部也說他們會處理有關問題，他們視自己的言論自由的守護者。」站在言論自由的道德高地，令他們可以大義凜然地拒絕英國足球監管機構上周提出阻止仇視言論發放的要求。靴拔直斥科技巨頭縱容仇視言論者「可恥」。

被仇視的對象不局限於黑人球員，各大球會與其為跪與不跪爭論，倒不如加大力度向一眾科技巨頭施壓，早日杜絕問題根源，作出實際行動將歧視與仇恨趕出足球場。