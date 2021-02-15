【足球熱話】英冠球隊叫停單膝跪　「應把力量花在其他方法上」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-15 20:25

為響應Black Lives Matter反歧視黑人運動，英格蘭足球聯賽自去年6月起已在賽前加插單膝跪環節，此動作現已成為「常態」。 可是英超、英冠黑人球員被歧視的問題依舊嚴重，近期終引來不同人士再發聲。

現時在英冠排第二的賓福特，上周六（13日）發表聲明，宣布全隊球員由昨日聯賽主場鬥班士利起，賽前將不會再參與單膝跪儀式。結果當日賽事場區內只有班士利球員跟球證下跪，跟嚴肅站立的賓福特球員形成對比。

賓福特球員在最近一場聯賽中拒絕單膝跪。（Getty Images）

賓福特在聲明中解釋，今次是球會上下心思熟慮後的集體決定，「我們不再相信單膝跪會為反歧視帶來正面幫助。球會認為應該把時間及力量，花在其他推廣平權的方法上。」

事件立即引來正反雙方球迷熱議，有人指單膝跪的唯一影響是「分化」，「令大眾對歧視個案欠缺深入了解」。不過又有人認為，若球員單膝跪，對下一代會帶來深刻的印象，「小朋友看見偶像跪下來，肯定會記住背後的原因。」

韋費特沙夏轟BLM運動毫無意義

近日曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）、安東尼馬迪爾（Anthony Martial）及車路士右閘列斯占士（Reece James）等持續在社交網站受到包括種族歧視等的言語欺凌，不禁令人質疑BLM運動存在的意義。

效力英超水晶宮的科特迪瓦翼鋒韋費特沙夏（Wilfried Zaha）也忍不住發聲，「這些事一直在發生，官方機構卻沒有嘗試去阻止，卻在做那些改變不了事實的運動。」

他批評英超的BLM運動可恥（degrading）：「為甚麼我要跪低、穿上印有BLM的球衣，去證明自己的生命有意義？」

沙夏（右）曾經也參與BLM運動，但最近他質疑此舉的意義何在。（Getty Images）

其實早於去年9月，英冠另一球隊昆士柏流浪亦有球員曾停止單膝跪。一代黑人名將、QPR董事費甸南（Les Ferdinand）當時這樣說：「單膝跪已變成流於表面公關，無法改變足球界的風氣，只有採取真正的行動，才能有所改變。」

不知道在短期內，會否有英超球隊率先拒絕單膝跪，又或英超賽會會主動停止相關行動呢？

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