【行山】汪明荃與「娛樂家族」行北港古道探竹林　再上茅坪賞藤皇

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-19 13:35

「汪阿姐」汪明荃年初七與幾名「娛樂家族」成員森美、陳曉華、丁子朗等去行山，他們去了行北港古道看竹林隧道，還上到茅坪觀賞藤皇。這條路線難度不高，但上落不少，需要體力。

在年初七的「人日」，「娛樂家族」搞了一次特別的團拜活動，由汪明荃帶隊行山，森美、陳曉華、丁子朗、鄧卓殷及郭子豪出席。郭子豪駕車載「阿姐」、陳曉華、丁子朗及鄧卓殷到北港古道的起點，而森美就駕電單車從後跟隨。汪明荃拍片，影到後面的森美，笑言：「那個『狗仔隊』很衰，一直跟住我們！」

【汪明荃與「娛樂家族」行山，在竹林隧道打卡】

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在馬路閘口前泊好車，汪明荃一行6人就行往馬路盡路，之後沿北港古道上山，行了不久，便來到近期山界大熱的北港竹林隧道。山徑兩旁的竹樹彷彿搭起上蓋，令人感覺置身隧道之中。汪明荃第一次到訪，一邊行一邊讚嘆「好壯觀」及「好特別」，她覺得很有探險的感覺。她說：「香港有個那麼漂亮的地方，大家多點來打卡！」

了解行山路線：尋訪茅坪藤皇沿路多樹蔭 行北港古道賞竹林隧道

看完竹林隧道，他們沿古道繼續上行，行至茅坪聯達五鄉公立學校的遺址，那裏現在是一塊草地，設有涼亭。從草地的角落入去，行多幾步，便至名的「茅坪藤皇」。這棵榼藤倚着荒廢村校廁所而生，幹部粗壯，如紐紋般拔地而起，藤枝向四方蔓延，部分如電纜般橫過山徑之上，十分壯觀，故被山友稱為藤皇。

請大家注意，愛護郊野植物，請勿攀爬藤皇，眼看手勿動。如果人人都爬的話，相信不用多久，藤皇就會承受不住。為了讓後人都能欣賞藤皇的風采，請大家自律。

汪明荃一行人駕車到北港起步，相信他們是原路回程，回到泊車的地點。這條路線難度不高，古道明顯，但起點約100米高，而茅坪約300米高，所以行山人士都要攀升200米，上落山都要體力。

行山前先了解行山禮儀：

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