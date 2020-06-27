【西貢行山路線】尋訪茅坪藤皇沿路多樹蔭　行北港古道賞竹林隧道

夏日炎炎，想找一條多樹蔭的行山路線？不妨考慮由馬鞍山富安花園行上茅坪，參觀近期山界大熱的茅坪藤王，之後往西貢的北港落山，全程不足7公里；雖然以上落斜為主，要點體力，但茅坪古道及北港古道樹蔭連綿，還有壯觀的竹林隧道，是夏天郊遊之選。

今次路線以富安花園巴士總站為起點，九巴84M、289K、43X、85K、89C等路線會從樂富、大學、荃灣、沙田、觀塘等地途經這個站，另外亦可於大水坑港鐵站B出口行5分鐘。富安花園巴士總站旁有便利店，大家可以在此買齊糧水，另外還有茶餐廳，行山人士可以出發前食早餐。

路線：富安花園 > 梅子林路 > 梅子林 > 茅坪 > 茅坪坳 > 北港 > 西貢公路 路程：6.8公里 需時：3小時 體力需求：2星（以上斜及落斜為主，但最高點僅約300米；以5星為最高） 技術需求：2星（明顯山路，不易迷路，而且是前人鋪設過的古道；以5星為最高） 起點交通：多條巴士線途經富安花園總站，或於大水坑港鐵站B出口行5分鐘 終點交通：西貢公路有多條巴士及小巴路線途經，或行20分鐘到西貢市中心

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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起步就離開巴士總站，沿富安花園商場旁的馬路行，至河邊轉左，繼續跟住河道旁的馬路走。走至馬路盡頭的迴旋處，接上河邊的行山路行。不久，見到一座小廟，經過廟後的行人天橋過河，接上樓級，行到上梅子林路，轉左沿馬路上斜。

之後，我們要行約1.4公里的馬路，緩緩上斜往梅子林。這段梅子林路深受附近跑友及單車友的歡迎，可以鍛鍊上落斜，間中亦有司機駕車上來洗車。要注意的是，這段路有時會有大車經過，各位行山人士別掉以輕心。馬路旁有幾座小涼亭，予晨運客及行山人士休息，還見到兩個流動廁所，但就沒有開門細看。

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行了25分鐘，就到梅子林路的盡頭，抵達梅子林村。梅子林是個常被混淆的地名，因為在新界東北荔枝窩那邊也有一條同名的梅子林村，有組織近期以藝術活化，搞得有聲有色，所以大家講梅子林時，要講清楚是馬鞍山梅子林，還是荔枝窩梅子林。

在馬路盡頭的分岔路，不要行左邊藍色欄杆馬路過橋，而是跟住梅子林村指示牌的箭咀方向，行石屎小徑前進。有個有趣的小發現，幾次行山經過馬鞍山梅子林村，都會見到一兩架「天天水車」泊在這裏，有朋友直情叫這個地方做「天天水車」。

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沿村徑行入去，雖然中途路經地盤，但顯眼處都有絲帶或路牌引路，村徑沿茅坪坑而建，見到有兩位伯伯站在澗中釣魚。不久，接上樓級，之後沿左邊的茅坪古道行。茅坪古道由石塊鋪砌，相當好行，但要留意下雨潮濕天氣，石面會很滑。

沿路綠樹成蔭，還算陰涼，途中還會經過一些水源，炎熱天氣時，可以取山水洗臉消暑。這條路會途經茅坪村，路旁有座荒廢村屋，從外看，還看得出村屋的模樣，但往內看，已被林木佔據。青苔覆牆，藤蔓伸延，樹幹斜臥，根枝四展，已成廢墟園林。

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沿路續走，途經劉氏宗祠，門面整潔，接駁電源，相信仍有後人打理。之後經一座石屎橋，橫過茅坪坑石澗的上游，再踏上上斜的古道，往茅坪坳進發。這段路依然由石塊所砌，兩旁會有荒廢村落的痕跡，例如砌得堅固的石牆。

這段路上得幾急，少運動的朋友記得慢慢行，別要心急。經過一段又一段的石級，見到「叢林隧道」的出口，一片草地映入眼簾，這裏就是今次行程的最高點茅坪坳，約300米高。這片草地是聯達五鄉公立學校的遺址，現在草地旁有涼亭及長凳，供行山人士休息。由梅子林起計，行了45分鐘上到茅坪坳。

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經過涼亭，行至草地的角落，有個神秘的絲帶路口，行入去幾步，已經見到著名的「茅坪藤皇」。這棵榼藤倚着荒廢村校廁所而生，幹部粗壯，如紐紋般拔地而起，藤枝向四方蔓延，部分如電纜般橫過山徑之上，十分壯觀，故被山友稱為藤皇。

「茅坪藤皇」其實叫榼藤，又名過江龍。（顏銘輝攝）

請大家注意，愛護郊野植物，請勿攀爬藤皇，眼看手勿動。如果人人都爬的話，相信不用多久，藤皇就會承受不住。為了讓後人都能欣賞藤皇的風采，請大家自律。

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影完藤皇之後，回到草地，行出十字路口，有清晰的路牌。這裏是麥理浩徑第4段的分岔口，有路往昂平或基維爾營方向，另外尚有兩路，分別是我們上山的茅坪古道，以及一會兒落山行的北港古道。

北港古道也是由石塊鋪設，不斷落斜。如果是雨天或潮濕天氣，這段石砌古道都幾滑。途中有個明顯分岔口，跟住指示牌往北港方向，行右路的山路繼續落斜。以為已經行完所有景點？不！

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由茅坪大概落了半小時，就行到「竹林隧道」。這條北港的竹林隧道有兩段，頭段較長，兩旁的青竹搭成拱門，形成一道幽深的隧道。離開首段隧道，行多一會兒，來到一段落斜的石屎路，便是第二段竹林隧道。

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這段竹林隧道由右方的竹林營造出來，青竹如彎月，蓋住山徑，行山人士如同走進一個圓洞。除了由上往下影之外，大家還可以試試回頭，由下向上影，看看會不會影出另一種風格！

第二段竹林隧道，這是從下往上影的。（顏銘輝攝）

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參觀完竹林隧道，行多一會，就離開山徑，落到馬路。沿馬路行，行至一處車閘口，轉左走，沿北港路的馬路落斜。跟住北港路行，大約行25分鐘，就出到西貢公路的路口。

路口轉左就到巴士站，這個方向可以搭車到西貢市中心。不想搭車的話，則沿行人路行，行多20分鐘就到市中心。如果想出將軍澳、鑽石山、彩虹、旺角等市區，則要過對面馬路的巴士站等車，會有小巴及巴士途經此站。

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總結而言，這條路線難度不高，亦不算長，全程不足7公里，但其中3公里是梅子林路及北港路的馬路，茅坪古道及北港古道亦明顯易行。古道兩旁多樹蔭，不算太曬，適合夏天閒遊。不過，古道路面多石塊，濕石會較滑，而且中途沒有補給，記得帶足糧水才起步。

最後，請大家好好保護自然美景，不要破壞茅坪藤皇或竹林隧道，切勿攀爬。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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