【行山】曾淑雅挑戰香港第3高峰大東山　非芒草季節亦有靚打卡位

藝人曾淑雅（Jumbo）昨日在社交網站分享，她成功挑戰香港第3高峰大東山。她表示由伯公坳起步，要花個多小時不斷上山，需要體力及耐力。她上完大東山山頂後，經爛頭營再往梅窩落山，全程行了4小時。
曾淑雅在Instagram分享了多張行大東山的照片，還在跳板石上打卡。她搭車到伯公坳起步，逆走鳳凰徑，上攀869米高的大東山，之後她經過爛頭營，行到雙東坳，最後不斷落山到南山，回到馬路搭車走，全程約6.8公里，花了4小時完成。
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【曾淑雅分享行大東山的照片】
曾淑雅之前行過鳳凰山，她比較了鳳凰及大東山的，「山高869米，而且無咁難行，只要準備好你嘅體力同耐力，都一定上到山。」伯公坳高約340米，行山人士需要用雙腳攀登500米才到頂。雖然她認為大東山較鳳凰易行，但她強調由伯公坳上大東山的路絕不輕鬆，「只要捱過1個多鐘不斷行上山，之後就可以慢慢睇風景行落山了！」
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曾淑雅續寫：「雖然秋天芒草季節已過，不過山上風景依然漂亮！還有很有特色的爛頭營景色喔！」她表示這條由伯公坳上大東山落南山的是中級路線。曾淑雅本身常常去行山，行過蚺蛇尖、獅子山、大刀屻、黃牛山、玉桂山、釣魚翁，行山經驗豐富。
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