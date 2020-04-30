【行山】大東山爛頭營賞芒草尋天池　小徑隱蔽沒有補給新手不宜

大東山上，除了遍野芒草以及爛頭營的石屋外，尚有一個荒廢了的泳池，行山界稱之為「天池」。這次行山路線由伯公坳出發，登上高869米的大東山頂，之後落爛頭營，再沿隱蔽小路到天池探秘，最後逆走鳳凰徑，至南山離開。

這條路線逆走鳳凰徑第2段，由高340米的伯公坳起步。伯公坳位於東涌道的最高點，有多條大嶼山巴士的路線途經，建議大家乘搭3M或11號，因為班次較密。巴士總站在東薈城下，大家要在商場內的超級市場買齊補給品，才上巴士，因為伯公坳及大東山是沒有任何補給的。

這條路線由伯公坳出發，行到南山，因為花了很多時間周圍行影相，所以全程行了6小時。（01美術製圖）

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搭大嶼山巴士到伯公坳

在東涌上車後，約20分鐘車程，便會到伯公坳，請於伯公坳站下車。早一個站或遲一個站都相隔甚遠，是步行難以達到的距離，所以一定要在伯公坳站下車。如果擔心不懂下車，可以在上車時跟司機說一聲「伯公坳有落」。落車後，沿馬路邊的行人路繼續行，約行兩分鐘，馬路由上斜漸變成落斜，行山徑的入口就在左面。

踏上樓級，很快就會來到一個涼亭，這裏還有太陽能廁所及野餐枱凳，是上山前整理行裝的地方，例如搽防曬及開行山杖。這個位置有兩條路，選擇靠左的那一條，行野餐枱凳之間上斜的樓級，開始登山；而靠右的那一條平坦的山路，則是沿山腰而行，並不會上大東山的。緊記，別要行錯！

由伯公坳上到大東山頂，建議大家有心理準備，至少要行兩小時。

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+ 8 + 7 + 6

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

這段路是不見盡頭的石級，沒有扶手，而且每級高度不一，初段的山路尚在林中，不算太曬。之後，隨山路攀升，離開樹林，景色漸見開揚。山路旁會有些支路，行兩步出去，會去到一些睇景靚位，俯瞰長沙海岸景色，正好休息。

如果累，不妨多休息，但如果純粹為影相，就別留太耐，因為再往上走，風景會更加漂亮，不宜花太多時間在低處拍照。之後，繼續沿石級登上，拾級而上，不時回望，另一邊的鳳凰山巍然聳立。

離開鳳凰徑沿小路登頂

由伯公坳開始計行一小時，就開始進入芒草的範圍，芒草夾道而生，令人覺得被芒草懷抱。繼續沿路上，依然是芒草遍野，十分壯觀；若果是周末假日，相信拍照打卡的人會擠滿山頭。

繼續行石級，續沿鳳凰徑上，來到一處地勢變得平緩，右方是大嶼山南的海岸景色，而左方則是向上的山坡。要留意的是，如果打算上大東山山頂，請留意左方，需要離開鳳凰徑，沿小路上山。鳳凰徑不會經山頂，會沿山腰直接往爛頭營，所以不欲上頂的朋友，可以繼續沿大路走。

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正式出發，沿樓級上山。（顏銘輝攝）

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上大東山的小徑較陡峭，有些位置需要手腳並用，但路徑明顯，只要保持向上行，不易迷路。這段路兩邊的芒草不多，但沿途會經過一些大石，例如跳板石，很多山友都喜歡站到石上拍照，但爬石記得小心，量力而為。沿路上，盡看嶼南景色，由芝麻灣半島的老人山起，接貝澳的鄉村及海灘，到長沙連綿不盡的沙灘，至水口的泥灘。

行上到山脊，大致完成上山的路，遙望左方，盡頭是大東山山頂的三角測量站。沿脊上山路走，穿過像人般高的芒草叢，終於登上高869米的山頂。站在山頂，景色截然不同，望往北方東涌及赤鱲角機場，西面是跟大東山並肩的鳳凰山，東面則是爛頭營、蓮花山及三山台一帶的山脈。

從大東山頂落爛頭營

在山頂休息片刻，便經剛才上頂的路離開，沿山脊行，往爛頭營的方向走。當你見到十多間小石屋散落在高原上的景色時，山徑開始向下。這段落斜的路多碎石，兩旁也沒有高大的樹木做扶手，幾乎全是芒草，所以要小心翼翼地行。

不久，小路接回鳳凰徑，轉左繼續往爛頭營走。雖然路變闊了，但路況仍然多碎石，凹凸不平。行至爛頭營，最美的風景不在前方，而是後面。轉身一望，漫山遍野全是金光閃閃的芒草。大家可以在爛頭營上跟石屋及芒草打卡，但緊記別要爬上石屋頂！

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在山上鳥瞰長沙海岸。（顏銘輝攝）

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今次行程其中一個目的是尋找天池，落天池的路絕不好行，也不好找，新手不宜。要去天池，首先要找11號屋，11號屋在鳳凰徑的右邊，要細心留意。繞到11號屋，就會見到白色頂的9號屋。11號屋去9號屋之間沒有明顯路，基本上要鏟落去，而由9號屋落天池的路則在屋的右邊。

落天池小徑隱蔽 不宜新手行

要細心去找路，落天池的路隱藏在草堆之中。找到路後，走在芒草叢之間，沿路落去，不久便會發現山峽中的天池。當年外國人興建爛頭營石屋，以作避暑之用，並興建天池，當作泳池，相信這座是香港最高的泳池。

原路折返，經9號屋及11號屋，回到鳳凰徑，轉左是剛才從大東山下來的路，所以轉右，繼續落山，往南山方向走。離開爛頭營，繞二東山的山腰行，見到一個明顯的分岔口，那裏有幅地圖，這是黃龍坑郊遊徑的起點，轉左的落山樓級便是黃龍坑郊遊徑，此路可以直接落東涌；今次行程沿鳳凰徑走，所以選右邊平坦的路。

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山坡上的芒草散發金光。（顏銘輝攝）

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二東山山坡多芒草

這段路幾好行，不久就會來到二東山及蓮花山之間的雙東坳，轉左是往蓮花山的小徑，右邊落山的樓級則是鳳凰徑，此處有路牌指示。如果剛才在爛頭營未影夠芒草的話，不妨在雙東坳再影，回望二東山的山坡，芒草就在夕陽前散發金光。

離開雙東坳，之後的路全是落山，別以為很快就落到，就算全程急步走，也要超過一小時才落到去，而且路上多碎石，下山時記得留意路面，很多意外都在趕落山時發生。下山的路上，可望到坪洲、長洲以至港島的風景。

落到尾聲，會來到一個分岔路，前方是一條樓級，而據路牌指示，鳳凰徑的正路就是要上樓級！相信這個時候，沒有幾多人還想上樓級，故可以選行右邊的山路，也可以去到南山的終點。轉右走去，一會兒見分岔路口，再行左邊的那一條路，路牌寫住往嶼南道。

離開行山徑，接上馬路，轉左行，之後就會出到嶼南道。在嶼南道的路口轉左行，再過對面馬路，就會到巴士站，可以乘坐3M巴士回東涌。若果打算往梅窩搭船離開的話，則在馬路另一邊的巴士站等車。

上大東山請量力而為

大東山風景優美，山上有芒草，有奇石，有石屋，還有天池，而在山上往外看，既可賞鳳凰山，也可觀嶼南海岸，景色美不勝收。不過，總結而言，大東山並非一座輕鬆上到的山，雖然路程只是8公里，但上落多，而且路況多碎石、大石，需要一定體能，行山人士要量力而為，知難而退。若應付不到登頂陡峭的小徑，不如就放棄登頂，沿鳳凰行；若果時間不早，嫌落南山路遠，不如就行回頭路，回伯公坳落山。

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回望爛頭營上的景色。（顏銘輝攝）

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