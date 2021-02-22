行山｜江美儀挑戰船灣淡水湖郊遊徑　行完15公里還有力跑向大美督

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-22 16:13

向來喜歡行山跑步的女藝人江美儀，周日去了行船灣淡水湖郊遊徑，她由烏蛟騰出發，經過大峒、觀音峒及鹿湖峒等山後，行到船灣淡水湖主壩。雖然江美儀已經行了15公里，但她仍有力跑過主壩，落到大美督。

江美儀今月頻頻上山，月初先行了大金鐘，到農曆年初三又去了行西貢的雙鹿石澗，周日就挑戰「環湖」，行船灣淡水湖郊遊徑。江美儀與朋友由烏蛟騰起步，但沒有馬上行船灣淡水湖郊遊徑，而是經九担租，再接山徑上峒，在中途接上船灣淡水湖郊遊徑，沒有行經馬頭峰、赤馬頭及橫嶺。

【江美儀年初十行船灣淡水湖郊遊徑】

之後，江美儀沿山脊走，經過觀音峒、紅石門坳及鹿湖峒，行到長牌墩，再接船灣淡水湖副壩，離開山徑，沿馬路而行。行了15公里後，江美儀行到主壩，之後跑落大美督，全程總共18公里。她在Instagram上表示：「行到15K最後3K仲有力跑大霸係勁嘅！」落山後，她吃了碗紅豆涼粉。

了解「環湖」行山路線：考牌路線環船灣淡水湖一周 行足一日考驗體能極限

謝東閔及唐詩詠都在江美儀的Instagram上留言，前者讚「堅過石堅」，後者則寫：「18K好勁！」船灣淡水湖郊遊徑路程長，途中沒有補給，不斷上上落落，又少樹蔭，是一條具挑戰性的行山路線。

【江美儀行大金鐘及昂平】

【江美儀年初三行雙鹿石澗】

江美儀今月常常去行山，月初行過大金鐘，之後到昂平高原，最後落西貢。在年初三，她更入西貢行澗，挑戰雙鹿石澗。她由西灣亭起步，由大浪西灣入澗，經過石棧道後，再接山徑離開，回到北潭涌。她表示：「遊雙鹿石澗，手腳並用爬懸崖刺激又好玩，風景又靚喎！」但她提醒行澗與行山不同，涉及大量攀爬，不建議行山新手嘗試。

【江美儀行飛鵝山自殺崖】

江美儀等到好天氣上自殺崖 積極練跑去年底完成虛擬馬拉松

【江美儀向來有跑步行山習慣】

+ 15 + 15 + 15

【江美儀及唐詩詠到尖沙咀海傍跑步】

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【黃翠如、唐詩詠、江美儀結伴晨跑】