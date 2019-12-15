【大埔行山】考牌路線環船灣淡水湖一周　行足一日考驗體能極限

自船灣淡水湖建成，水壩連接大尾篤至白沙頭，還有副壩連接東頭洲至虎頭沙半島，環湖一圈由不可能成為可能，這條漫漫長路之山徑，昔日旅界視之為其中一條「考牌路線」，以其路遙難行及無補給為基準，視為畏途。 自漁護署將環湖山徑納入成為香港第二十六條郊遊徑，且成為最難郊遊徑後，路況漸見人工化，尤以最為經典的「跌死狗」，今已變成陡峭的樓梯。近年進一步改變路況，不但於虎頭沙半島一段植樹，圖成為旅者遮蔭，更有兩處改道，避開碎石而另闢新徑，將削坡得來之碎石填平路段，包括鵝髻頂西坡之橫山路及長牌墩西南坡之上落山路，舊路路口豎立「此路不通」牌，後者或會廢棄，但前者路通五馬歸槽（穴名）及作為鳳凰溪出澗路，仍有存在價值。曾多次環湖及日內環湖出嘴，多年來再度重遊，不但遊人變多，走起上來，亦覺變得簡單易行，失去昔日風韻，殊覺可惜。

路線︰䃟頭窰→涌尾→馬頭峰→雞仔峒→橫嶺→鹿湖峒→虎頭沙→長牌墩→副壩→主壩→大尾篤 長度︰19公里

䃟頭窰（即涌尾燒烤場）出發，至涌尾石澗澗口；此行本為下環湖，奈何見地龍洶湧排水，舊橋已沒入水中，水位遠高於預期，於是決定更改路線，轉為難度低一星之環湖徑。新娘潭路東側仍保留一小段石砌古道，過水管橋後可通新娘潭及烏蛟騰。沒多久已抵照鏡潭瀑布頂，船灣郊遊徑起點近在眼前。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

踏入春天，空氣濕度甚高，林底山徑更甚；登上馬頭峰的陡峭山徑，走得汗流浹背，呼出的水氣，更令眼鏡和背囊背帶上的運動攝錄機鏡面添上一層霧氣。馬頭峰與赤馬頭之間落差略大，落山之路更見險要。

三名女生正在落山，怕得戴上勞工手套摸着階梯坐着落山，背後幾名大叔表示與我們目的地一致；問及女生目的地為何，答曰紅石門，還告訴我那是山徑以外的一條分支。嗯，妳的資訊很有用。我勸她們仨小心行事，皆因前路更見困難。此情此景令我想起三個月前的紅石門一役，同一地點，同樣的一隊大叔隊與一隊勸返的女生隊，何其巧合。

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+ 4 + 3 + 2

走過赤馬頭，看不見石水澗，接着登上雞仔峒，抵橫嶺坳，進入橫嶺範圍。橫嶺一名泛指橫嶺坳至觀音峒之間的眾山崗，包括三台頂及大峒。此路段有多條北行的山徑，包括兩條經石水澗至苗三古道及兩條抵下苗田，可作撤退之用。

至觀音峒，暢快平坦的山徑漸見胭紅，是接近紅石門坳的標記。今日主要通往紅石門之路比紅石門坳稍高，令旅者誤稱該路口為紅石門坳。至真正的紅石門坳，為觀音峒及石芽頭之間最低點，北通紅石門村，南至大滘村，昔日紅石門村民稱為紅石門坳，大滘村民叫作大滘坳，今前者猶存後者廢，名字亦從前者。惟南北兩路今仍勉強可通，南路更是連接下環湖其中一條可通之路。

紅石門坳後，逐步漸登，走過不明顯的石芽頭後，景觀始見開揚，分隔大小滘的東心淇半島，與虎頭沙半島北岸形成極度彎曲的地形，這種四重內灣（大鵬灣─吐露港─船灣─小滘）可謂相當精彩。

登上鹿湖峒，回望其稜線以南，是一列企崖，彷如獅子山獅頭南壁一樣。無謂從景觀、地形、路段、時間而論，此地屬最適宜休息之地。此處亦為環湖與出嘴的關鍵地點，抵達之時間可作為參考，判斷有否能力完成行程。

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離開鹿湖峒，急降至鵝髫頂一段，昔日是鼎鼎大名的「跌死狗」。跌死狗本為鹿湖峒東稜的一座岩峰，後泛指鹿湖峒降至小滘坳的一段極陡峭且密佈碎石的急途，上山者莫不舉步為艱，落山者必須步步為營，眾人皆以屁股不着地為傲。

今此情不再，惟建成之樓梯，霧水吹打，微微濕滑，一旦失足，比起昔日之碎石坡更見危險，宜小心落山，留意鬆動之石屎板。虎頭沙半島狹長的地勢如見，其風水作「將軍掛劍」，望勢知意。

鵝髫頂西坡一段橫山路遭漁護署更改，舊路出入口翌立「此路不通」，新徑平如麥徑大道，成功走過環湖徑前半段的旅人，何須倚靠短短的一段坦途？

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別過鵝髻頂，進入一段直線平坦之路。逐一走過船灣內已抹去的地名︰紅嘴（數年前下環湖的出口）、窩環、大紅嘴、上環與下環，穿過三門山旁的小山坳，地形相當精彩的老虎芴刀頭嘴亦初現眼前。

刀頭嘴如人工築成之海堤，將老虎芴封鎖大半，形成峽長如袋的海灣。其灣為歷史上有名的採珠池之一（採集珍珠之地），至近代亦有人投資興建養珠場，惟不得果，今已廢棄。

自砵樹環起，湖邊露岩呈灰白，一直伸延至白沙頭，也許白沙頭及白排角之名從此而來。砵樹環背後有一山嘴，如飛鵝入水，如連島沙洲，為波平如境的湖面增添幾分異景。

登上長牌墩後，為第二個改路的位置。原來沿稜線西行後急降的路，改為即時於山頂斜降至大灣旁，變成用木架建成的泥級。最後一座山崗為伯公嘴前的小山崗，但對於環湖者來說，足以叫人洩氣。

望見副壩及洩洪壩，接上石砌梯級，沒多久便腳踏副壩，山徑已盡，可踏步抵東頭洲。惟仍有漫長之路，沿馬路繞過三門墩，於白沙頭走過看似沒有盡頭的主壩，迴避混亂的單車群。抵達匏瓜角後，便可走至大尾篤車站，選擇回程交通。此行全程走畢花約七個鐘。

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