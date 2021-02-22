東京奧運｜中國羽毛球奧運18金冠全球　為防疫棄國際賽零熱身衝金

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-22 19:56

世界羽聯（BWF）日前更新了東京奧運積分賽賽程，據中國傳媒《愛羽客》指出，中國羽毛球隊大有機會持續「神隱」，直到東京奧運前均不會參加任何國際賽事。

BWF更新了最新賽程，由於疫情影響比賽周期下，東奧積分賽賽期由4月25日延長至6月15日。當中包括了8場賽事，3月展開的瑞士公開賽、全英賽、4月的亞錦賽（待定），5月的印度公開賽、西班牙大師賽、蘇州蘇迪曼盃、馬來西亞公開賽，而6月初的新加坡公開賽將是爭奪東奧入場券的最後一站積分賽。3月的賽事已公布了參賽名單，中國隊繼今年初的泰國賽後，繼續避戰國際賽事。

中國隊因避免增加染疫機會，放棄了一月在泰國舉行的3項賽事。（GettyImages）

武漢亞錦賽變「待定」 傳中國隊棄戰

此外，4月的亞錦賽原定在中國武漢舉辦，但最新賽程上舉辦地變成了「待定」，很大機會因疫情而轉換地點，因此內地傳媒推算中國隊不會參加印度、西班牙、大馬等疫情重災區的賽事。

而5月23至30日在蘇州上演的蘇迪曼盃，與大馬大師賽的賽期（5月25至30日）重疊，BWF似乎會再調整在中國舉行的賽事。假如蘇迪曼盃被延期或取消，避免出國比賽的中國隊大有機會以零大賽熱身姿態出戰7月底的東京奧運。

泰國賽延伸閱讀：

中國隊近期在海南陵水集訓，世界排名第2的陳雨菲劍指東奧金牌。（GettyImages）

奧運18金世界之最

中國羽毛球隊歷來在奧運取得18面奧運金牌是世界之最，2012年倫敦奧運上更歷史性地包攬5金（男女單打、男女雙打、混雙），上屆里約奧運卻僅取得2金1銅，也是近4屆奧運中最差戰績。

截至去年全英賽結束以及凍結奧運積分下，以往在奧運羽毛球制霸的中國隊，已在男單、女單、女雙和混雙項目取得了滿額的兩席資格，男雙目前則只有李俊慧／劉雨辰一對暫時手握奥運資格。