朗拿甸奴一生最重要的女人　母不敵新冠肺炎亡細哨傷心得缺席喪禮

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-23 13:17

球壇孝子不少，每天也將母親掛在口邊、帶在身邊的，相信唯獨朗拿甸奴。 細哨去年12月22日曾發帖文稱，71歲的母親瑪古蓮娜（Miguelina Eloi Assis dos Santos）正與新冠肺炎搏鬥，至上周六（20日）不敵病魔離世。今次他沒有再發文，甚至傷心得不能出席喪禮。

朗拿甸奴的父親祖奧（Joao de Assis Moreira）是個船廠工人和足球員，在他8歲那年因一宗游泳池意外溺斃。家中長子羅拔圖當時已成年，次女迪絲（Deisi）和幼子朗拿甸奴尚年幼，母親瑪古蓮娜身兼母職，在巴西南部城市阿雷格里港（Porto Alegre）逐家逐戶拍門售賣化妝品養家照顧三個子女，之後進修成為護士，細哨早年喪父，對母親和兄姊依賴更深。

在瑪古蓮娜呵護之下，朗拿甸奴在球壇闖出名堂，每次獲獎和大賽，他一定會跟母親分享，成名後身邊女伴無數，他始終是個離不開母親的Mommy's Boy。2012年瑪古蓮娜患上癌症，幾乎令他立即掛靴。

功成必有你在！細哨榮獲金球獎，當然要跟至愛的母親分享。（Getty Images）

幾乎為病母提早掛靴

細哨2008年離開巴塞隆拿後球員生涯急滑坡，這個兩屆世界足球先生2011年初告別效力3年的AC米蘭，回到巴西轉投法林明高。他在2013年接受巴西電視台訪問時承認，「當我媽咪生病時，我說過我不可以繼續踢足球。我認為是時候停下來，好好照顧她。」

「每個人也給我力量，我經歷過許多事，那真是十分難捱，幸好有球迷支持。」他憶述，「他們在臉上畫上有她畫像的旗幟到球場打氣和給我擁抱。」那次瑪古蓮娜成功擊退癌魔，令細哨今次也嘗試尋求球迷的支持。

【朗拿甸奴侍母至孝】（按圖放大）

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傷心欲絕缺席喪禮

朗拿甸奴本人去年10月在無病徵情況下感染新冠肺炎，需要自我隔離，至同年12月22日他在Twitter發文稱，「我的朋友，我母親正與新冠肺炎搏鬥，她在深切治療部接受診治。預先多謝你們的祝禱、正能量和支持，媽媽加油！」

可惜今次瑪古蓮娜還是打敗仗，為她舉行喪禮的阿雷格里港Jardim da Paz墳場發言人說，40歲的朗拿甸奴傷心得未能出席，周日（21日）的告別式上只有他兄長羅拔圖和姊姊迪絲。

細哨沒有在社交媒體公布母親病況，也未為她離世發文悼念，只是跟其他家庭成員一樣，將社交媒體的頭像轉為全黑色背景。

【追蹤細哨社交媒體狀況】（按圖放大）

出獄第一件事：親吻母親

朗拿甸奴過去一年經歷人生最低潮，他與兄長羅拔圖涉嫌使用假護照入境巴拉圭被捕，3月起被扣押在監獄，及後獲准轉到酒店，軟禁候審。一代球王淪為階下囚，細哨直言：「我花一生的努力在足球生涯中，不斷追求改進，追逐更高的水平，同時以足球為別人帶來歡樂。入獄對我的打擊相當大，我從未想過自己會陷入這種困境中，當我知道自己的文件是偽造時，我感到非常驚訝。」

即使他在獄中有不少「福利」，亦可限時上網和跟朋友透過WhatsApp通電話，每晚跟媽媽傾電話，40歲生日時獄方更為他舉行BBQ派對，可是母親不在身邊，也未能玩音樂，令他感到不快樂。

重獲自由後，他表示計劃做的第一件事是「給我媽咪一個大大的吻」，又指出瑪古蓮娜自從疫情以來經歷一段艱難的時間。可惜母子倆重聚數月，瑪古蓮娜便撒手人寰。

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細哨不止每年母親生日也會為瑪古蓮娜慶祝，連香港人不太重視的婦女節，他也會跟媽媽一起過。2019年3月8日，他在Instagram的發文訴心聲：「在婦女節，我向人生中最特別的女人致敬和致謝。這個女戰士一直教我永不放棄，相信我的夢想……每一天也是你的日子，你值得擁有生命中美好的一切。媽咪我很愛你！！祝各位婦女節快樂。」

跟他感情要好的巴塞隆拿前隊友美斯，發文支持細哨，「Ronnie，實在難以置信，我震驚得無言以對。只想為你送上很多力量和給你與家人一個大大的擁抱。我很難過，願她安息。」

【美斯向細哨送暖】（按圖放大）

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