財政預算案｜改善10條熱門行山徑　撥5億提升郊野公園設施

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-24 15:11

財政司司長陳茂波公布《財政預算案》，談及改善行山徑及郊野公園設施。他預留5億元改善郊野公園設施，例如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營。他還預留5500萬予旅遊事務署及漁護署，在郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第2期改善計劃。

在今年度《財政預算案》，政府會預留5億元優化部分郊野公園設施，例如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素；改善洗手間設施、燒烤及野餐地點，以及修葺戰時遺跡作開放式博物館，豐富訪客體驗，增加郊遊樂趣。新設施會盡量符合低碳及綠色的原則，設計融入自然，亦顧及不同年齡層及傷健人士的需要。預計新設施將於未來兩三年開始陸續落成供市民享用。

在前年的麥徑40周年活動上，漁護署嘗試在城門水塘舉辦樹間飛索的活動。（顏銘輝攝/資料圖片）

另外，政府亦已預留5500萬元，讓旅遊事務署聯同漁農自然護理署在未來5年，就郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第2期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗。

雖然《財政預算案》沒有提及是那10條行山徑，但在旅遊事務署的網站上，已列出計劃內的10條行山徑，例如經過萬宜水庫東壩的麥理浩徑第1段、經過大東山的鳳凰徑第2段。

【▼▼旅遊事務署網站提及，改善10條熱門及具旅遊潛力的行山徑▼▼】

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旅遊事務署表示，改善工程主要包括完善路徑覆蓋及連貫、控制路徑的水土流失、改善植被、加設飲水機、觀景點及優化郊遊資訊牌等，並預計整體改善工程在2022年第4季完成。

旅遊業策略小組委員陳嘉俊表示，主要加強這10條行山徑的安全，並加強資訊，提供不同語言，方便海外遊客。（梁鵬威攝/資料圖片）

旅遊業策略小組委員陳嘉俊表示，這個計劃主要加強行山徑的安全，例如增設及完善沿途指示，修葺水土流失嚴重的路段，但他強調「唔係起石屎路，係用天然物料去起」。陳嘉俊指這10條行山徑是海外旅遊人士易去到的地方，「有車有船到」，部分還可以讓傷殘人士使用。

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