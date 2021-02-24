預算案倡增建球場　前港腳陳偉豪讚有誠意　卻有教練批捉錯用神

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-24 15:31

財政司司長陳茂波在今年度《財政預算案》中建議，大幅增加符合國際標準的五人足球場，並研究把現有場地擴建為標準十一人草地足球場，以及加快更新人造草地。本地球圈對新政策有不同意見。

香港足球代表隊前隊長陳偉豪早前批評五人硬地足球場未合規格，他相信新計劃對香港足運有「正面幫助」，「近年大家最關注的是球場，有球迷說翻新進度很慢等等。政府今次提供場地、做好配套，已經行出一大步，是有誠意的回應。」

三億改建五人及十一人足球場 涉康文署約兩成半場地

不過，他認為香港足球不能單靠政府，球圈本身仍要出一分力。至於會否擔心政府「為做而做」？陳偉豪認為，經過上次事件引起公眾關注，相信政府會加強跟業界及專業人士溝通，減少同類問題發生。

香港足球總會近年積極發展五人足球，並在最新一份五年計劃中把這定為重點項目。（資料圖片）

本地教練：預算案應一步到位

香港近年積極發展五人足球，但作用有限，預算案令這個項目再次成為焦點。

有投身本地五人足球發展多年的教練歡迎新政策，但他直言當今香港最需要的，應是預算案未有提及的標準室內五人場。「橫掂要使錢，應該一步到位。增加資源改善現有體育館，或者另建一個有觀眾席的標準場。室內場環境更佳、安排及管理也更方便，是推行職業化的第一步。」

五人足球有專用比賽地板，但香港未有體育館設有相關場地。（資料圖片）

+ 3 + 3 + 3

設標準室內場有助港隊發揮

現時香港只得石硤尾公園體育館、將軍澳體育館及馬鞍山體育館擁有標準尺寸的室內五人場，但正式五人足球比賽有專用地板，本地球場通通欠奉。

香港五人足球代表隊成員廖億誠透露，連港隊也未必能使用標準場地練習，球隊比賽前只可到外地集訓，因此興建標準室內五人場才是「最好的選項」。「港隊有專屬場地，就不必花金錢去集訓。香港也可舉辦不同國際賽，或中小學校際賽，提升五人足球的廣泛程度。」

廖億誠（左）是香港五人足球代表隊成員，同時效力港超聯球會晉峰。（資料圖片／江智騫攝）

由於香港甚至一個專門踢五人足球的標準球場都沒有。各支香港五人梯隊過往都移師到外地集訓。（資料圖片／江智騫攝）

增加標準十一人草地足球場及更新人造草地，又對足運有多大幫助？

有本地教練指，硬件非當中最大問題，政府應檢討場地使用的政策：「最主要是好好分配場地，把固定時段劃分予職業球會的青年軍及一隊訓練。」

全港五人硬地足球場尺寸資料一覽，55個中只得8個符合「國際標準」，達標率不足15%（按圖放大）：