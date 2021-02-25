北京冬奧遭人權組織定為「種族滅絕奧運」　美國帶頭勢掀東西角力

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-25 19:01

中國在2008年舉辦北京奧運會後，將於明年迎接冬季奧運會，然而西方社會以人權問題大造文章，令這個四年一度體壇盛事面臨多國杯葛。 美國眾議院國安委員會共和黨首席議員卡特科（John Katko）有指會在今周力促總統拜登對國際奧委會（IOC）施壓，重新安排冬奧主辦城市。

美國《紐約時報》評論指出，雖然不少人認為中國在2008年主辦北京奧運後，國際社會的關注能改善中國人權狀況，然而這並沒有發生，中國近年更因剝奪承諾予香港的民主自由，以及在新疆大規模拘禁維吾爾族穆斯林等侵犯人權行為，面臨更多抵制冬奧會的聲音。

中國即將在明年舉辦冬奧，但因人權問題受到人權組織抗議，認為要重新安排主辦國。（Getty Images）

共和黨擬向拜登提出抵制北京冬奧

有指美國眾議院共和黨議員卡特科認為，中國侵犯人權「與美國及其盟國的價值觀背道而馳」，呼籲並向拜登提出抵制北京冬奧。

除了美國之外，目前英國、加拿大、澳洲等西方國家亦有部分官員呼籲國家放棄參加冬奧會，並對IOC施壓重新安排冬奧主辦城市。據美國《華盛頓郵報》引述，美國國務院正在了解盟國對北京冬奧的態度。

人權組織在IOC總部外發起抗議，其中有人戴上習近平與IOC主席巴赫面具。（網上圖片）

早前已有180個國際人權組織把北京冬奧定為「種族滅絕奧運」（Genocide Olympics），公開呼籲國家抵制，其中自由之家（Freedom House）表示，即使冬奧會按計劃舉行，政府官員、文化人士和贊助商也應拒絕出席。

「任何形式的參與都將被視為是對中國共產黨威權統治的認可，以及對公民權利和人權的公然漠視。」該組織在一封呼籲抵制的公開信這樣寫道，並獲得多個人權組織簽署支持。

戴上習近平與IOC主席巴赫面具人權組織人士，在IOC總部門外握手呼籲國家抵制北京冬奧。（網上圖片）

《環球時報》：北京一定會猛烈報復

面對此起彼落的抵制呼聲，IOC發表一份由沒有署名發言人的書面聲明回應，「既沒有授權也沒有能力改變一個主權國家的法律或政治制度」。

中國《環球時報》近日一篇社評以《煽動抵制冬奧會的勢力決不會得逞》為題，指出「如果有國家受極端勢力蠱惑採取抵制北京冬奧會的實際行動，北京一定會予以猛烈報復，北京無疑不缺少可以實施報復的資源和手段」。

人權組織抗議中國侵害人權：

美國約翰霍普斯金大學高級國際研究學院中國研究所名譽所長David M. Lampton在《新聞周刊》（Newsweek）撰文，反對抵制一事。他認為抵制效果不彰，歐美60多國於1980年集體抵制莫斯科奧運，是奧運史上最大一次的抵制，但仍無法迫使當時的蘇聯撤離阿富汗或停止入侵行為。

他認為相較於杯葛奧運，人們出現在2022北京冬奧場上，讓民間或人權團體有機會發聲或抗議，反而是相對積極的做法。