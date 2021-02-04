北京冬奧倒計時一周年　冬奧會及冬殘奧會火炬「飛揚」亮相

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-04 22:15

北京冬奧會倒計時一周年活動周四（4日），在國家游泳中心「水立方」舉行。北京2022年冬奧會、冬殘奧會火炬「飛揚」外觀設計正式對外發布。

據央視報道，北京冬奧會火炬的顏色為銀色與紅色，象徵「冰火相約，激情飛揚，照亮冰雪，溫暖世界」。而北京冬殘奧會火炬選用銀色與金色，寓意輝煌與夢想，體現「勇氣、決心、激勵、平等」的殘奧價值觀，火炬最下方一圈還刻有「北京2022年冬殘奧會」全稱的盲文。

據了解，北京2022年冬奧會和冬殘奧會火炬整體外觀與北京2008年奧運會開幕式主火炬塔形態相呼應。火炬以祥雲紋樣「打底」，自下而上從祥雲紋樣逐漸過渡到剪紙風格的雪花圖案。祥雲傳達吉祥的寓意，是2008年北京奧運會的延續，雪花表現冬奧會特徵，是北京2022年冬奧會的創新。

火炬外觀設計師李劍葉介紹指，「火炬紋樣設計既體現了『雙奧之城』的傳承與發揚，又蘊含著『道法自然，天人合一』的中國傳統思想」。

碳纖維專家、中國石化上海石化股份公司副總經理黃翔宇表示，北京冬奧會火炬外殼由碳纖維及其複合材料製造而成，破解了火炬外殼在1000℃高溫製備過程中起泡、開裂等難題。

另據中國航天科技集團高級工程師韓宗捷介紹，火炬的研製解決了火焰顏色與穩定性、高壓儲氫，氫能安全利用等多項技術難題。安全可靠性高，可抗風10級，可在極寒天氣中使用，減壓比高達幾百倍。在解決複雜難題的同時，兼顧了輕量化小型化外形匹配要求。

據了解，自2020年4月24日，北京冬奧組委通過公開徵集和定向邀請的方式開展火炬外觀設計工作，共收到應徵作品182件，經過徵集、評審、修改、打樣測試等一系列工作，火炬設計方案最終確定。

（央視新聞）