【牛年行山路線】登牛皮沙頂接走多石頂　行個大運盡收沙田景色

撰文： 周立賢 最後更新日期： 2021-03-06 08:54

牛年快樂，不少山友新年新開始到黃牛山、水牛山、牛押山、牛耳石山等，行個大運。相對親民的牛皮沙頂經山賽洗禮後，由第一城站登山之路已極之明顯，在崗背頂亦有多條路線離開，可按個人能力調節難度。

此路段無補給，開揚路段多，出門前做好準備，部份路段或有需要用手支撐，可帶行山杖及手套輔助。於第一城站D出口向愉翠苑方向，經牛皮沙街有一個公廁（但經過當天未有開放），再進入牛皮沙新村。

牛皮沙頂、多石頂、慈雲山行山路線資訊：

路線：第一城站>牛皮沙頂（160米）>多石頂（250米）>崗背頂（290米）>慈雲山（490米）>沙田坳>沙田坳邨 起步交通︰港鐵第一城站 終點交通︰慈雲山乘小巴往黃大仙或行到黃大仙 全程：約7公里（有大量選擇予山友，如崗背頂往水泉澳/觀坪路回大老山隧道口等） 需時：3-4小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：2星（以5星為最高） 技術需求：2星（以5星為最高）

分叉路沿右面扶手斜路行，到盡頭會見到一間大屋，勿騷擾居民，跨過石壆後有明顯路線登山。初時林木茂盛，約十分鐘就開揚起來。草叢略密，但經過「犇RUN」的虛擬比賽後已闊落了很多。接近牛皮沙頂的山頂時，有位置略窄兼有人留下一條繩子，但實際不需要繩子，以岩石借力可繼續前進。

▼▼由牛皮沙街上牛皮沙頂沿路路況▼▼

+ 8 + 8 + 8

往山頂的路旁經過PB205機槍堡，雖然部份組織已倒塌但不減其魅力，惟拍照時注意安全。回望沙田、九肚山、火炭一帶，風景類似水泉澳。另一邊可清楚見到大老山隧道口，如只想登牛皮沙頂的，可在山頂尋找下山的路，約半小時就回到平地。

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+ 5 + 5 + 5

到多石頂的路較多沙泥路，更有沖溝等劣地，此時性能良好的行山鞋正好發揮作用。多石頂山頂水土流失較嚴重，以拍照角度是三個「頂」之中較特別。

多石頂小休後繼續沿南方前進，先後經過206機槍堡及大量墓地，保持寧靜沿多石脊行，很快經過崗背頂接上石屎樓級（可參考前輩「一起行山闖蕩去」般由之前的崗背頂下降至山坳後走水泉澳），不一會到達觀坪路。較容易離開的方向是沿草堆下向北折回大老山隧道口乘巴士。此路線勝在變化多端，山友可視乎能力、時間及興趣調整。

▼▼經多石頂、崗背頂到觀坪路的沿路路況▼▼

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友人未到過慈雲山山頂，於是繼續向上到吊草岩。於分叉路沿石屎路嘗試登頂，卻被山邊小屋一隻沒有繩繫住的狗阻擋。接回吊草岩路口樓級登頂，約十分鐘就可到達490米的慈雲山，有一座數碼電視發射站。慈雲山近見飛鵝山，又可看到九龍一帶、沙田的景色，目不暇給。

▼▼登慈雲山再落沙田坳的沿路路況▼▼

+ 3 + 3 + 3

掠過沙田坳定壓池，欄杆前可毫無阻礙地看清九龍景色，不禁停下來靜靜地細看。沿天梯接上沙田坳，設士補給及公廁。沿沙田坳道落黃大仙作結，下坡時留意上山的車輛，安全比速度重要。

今次牛皮沙頂、多石頂、慈雲山的行山路線圖。（網上截圖）

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