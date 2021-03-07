【沙田行山路線】煙消火滅後的水泉澳　以此為鑑山火無情

撰文： 周立賢 最後更新日期： 2021-03-07 10:10

之前曾介紹沙田坳往蝌蚪坪，今次再推介鄰近沙田的行山路線，連走水泉澳和饅頭墩，有興趣更可登上慈雲山。此路線部分位置斜度高，需要手腳並用。

沙田圍站沿水泉澳街上，轉入博泉街左轉沿博泉徑（GPS顯示行錯路，轉入博泉徑才對）。想節省體力的可以坐巴士在水泉澳邨起步，約節省15分鐘。

水泉澳、饅頭墩行山路線資訊：

路線：博泉徑>水泉澳>饅頭墩>茅笪>沙田坳道>黃大仙 起步交通︰沙田圍港鐵站沿行人路上 或沙田大會堂乘288/觀塘乘83X/油麻地或旺角或奧運站或大圍站乘287X在水泉澳站下車 終點交通︰沙田坳四通八達，可行到黃大仙，或以慈雲山/沙田圍作終點 全程：約7公里 需時：3-4小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：2.5星（以5星為最高） 技術需求：2.5星（以5星為最高）

博泉徑沿山泉樓以東石屎路走下去。沿大路行大約幾分鐘有取水位，右轉往割草坳古道。之後有不少分叉路，緊隨離線地圖。先見到岩石平台，不久已看到被整片燒焦的樹林。

▼▼由水泉澳邨前往372米高的水泉澳▼▼

+ 5 + 5 + 5

相關路線：蝌蚪坪賞日落夜景 兩個鐘由黃大仙行到沙田圍

根據資料，2021年1月20日下午水泉澳邨、插桅杆村、插桅杆新村及多石村對上山頭一帶都被山火波及，事隔近一個月仍是滿山灰燼，接近沒有生機。在此呼籲切勿在山上吸煙或在營區外生火。

山火過後，完整的樹幹只餘極少量，而且沒有樹蔭令登山之路都被太陽乾煎，山友出門前要帶足食水和做好防曬準備。經過僅餘的吊鐘花後，丘陵正前方是372米高的水泉澳。雖然看起來不矮，行起來比看起來輕鬆，惟先要經過一個攀爬位，不要盡信繩子，用雙腿借力不太困難就通過到。

不久到達三角測量站，整個沙田、火炭一帶都在身後，不止馬場及慈山寺，連船灣淡水湖一帶也看到。及後先下坡至山坳位，再上攀到413米高的饅頭墩，該處視野不及水泉澳，匆匆向東行經電塔底向南走，有清楚路徑向西面的茅笪村，經過村落時需減低音量。

▼▼登水泉澳及饅頭墩再去沙田坳▼▼

+ 4 + 4 + 4

向東行可經過慈雲山山頂，筆者選擇向西行，接上石屎路留意一帶有猴子出沒，要好好保管身上的食物。這一帶有涼亭休息，小休過後向沙田坳走，有恆益商店補給亦有公廁，及後沿沙田坳道下山，要留意及讓路予上山的車輛，約半小時落到黃大仙完結行程。

總結登水段澳部份路段斜度不低，亦有少量攀爬位，可帶備手套，有需要攜帶行山杖。早段有不少大石可以安全地以沙田一帶作背景拍照，更有吊鐘花。若逆走由沙田坳往水泉澳，落斜時缺乏樹幹借力，難度較高。

這次水泉澳、饅頭墩的行山路線圖。（網上截圖）

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行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 2 + 2 + 2

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