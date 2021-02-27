【籃球熱話】林書豪揭露場上被對手歧視　吳彥祖吳建豪留言齊撐

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-27 18:24

歧視問題一直存在美國體壇，林書豪在美國籃壇打滾多年，如今在場上依然受到種族歧視的對待。林書豪近日透過社交網站控訴，在比賽途中被對手稱為「新冠肺炎」，發展聯盟方面已對此事作出調查。

現年32歲的林書豪，為重返NBA鋪路，故此早前加盟發展聯盟（G-League）的聖克魯斯勇士，希望在G-League打出好表現，以再度征戰NBA。

林書豪在發展聯盟的表現對辦，上陣超過30分鐘，並場均錄得近20分及逾7個助攻，惜近期似乎被背部傷患困擾，未知會否影響他回歸NBA之路。

林書豪一周內背部兩度受傷 重返NBA之路或走到盡頭

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林書豪重返NBA之路再遇挫折。（Instagram@jlin7）

【林書豪為重返NBA全力備戰】（按圖放大）

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林書豪追趕NBA夢的同時，卻遇上另一問題，控訴在場上被對手歧視，直言作為一個NBA征戰9年的老將，在場上依然受到對手的言語攻擊，指他是「新冠肺炎」。

作為美籍華裔，林書豪過往曾被「教育」，不要自找麻煩及被通知歧視不存在，但事實上種族歧視一直都存在。林書豪希望由他做起，真真正正為未來新一代創造出一個沒有歧視的社會。

林書豪希望以G-League作為重返NBA的跳板。（林書豪Instagram截圖）

林書豪的反歧視發文覺得不少支持，包括影星吳彥祖及吳建豪，而金州勇士教頭卡爾（Steve Kerr）同樣支持林書豪的言論，「這是一段有力的文字，他（林書豪）在回應亞裔人士在美國生活的處境，每天也遇到歧視的問題，並希望改善這個問題。」

即使林書豪在發文中，未有提及是否在G-League期間遇上被歧視，但發展聯盟亦就事件展開調查，是否與任何球員有關。

林書豪新冠肺炎期間的「惹火」言論：

林書豪生涯效力過的球隊：