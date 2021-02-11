G League｜林書豪地標戰對辦　當年今日「Linsanity」仲精彩

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-11 13:38

期待已久，林書豪正式回到美國的籃球戰場，縱使還未重踏上NBA舞台，但今天他在發展聯盟（G. League）「地標戰」交出18分、5助攻、3籃板，打出一個好開始。

闊別美國籃球壇一年，林書豪決定加盟聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors），球隊進駐奧蘭多迪士尼，展開本季發展聯盟的賽事。

今天他在發展聯盟（G. League）「地標戰」交出18分、5助攻、3籃板。（影片截圖）

正選上陣、擔任控球後衛的林書豪上場30分鐘，為球隊交出18分、5助攻，除了不斷組織攻勢，更在防守上壓迫對手，盡顯拼勁。

不過縱使林書豪有不錯表現，但聖克魯斯勇士仍以104：109不敵發展聯盟的選拔隊。

林書豪賽事精華：

林書豪生涯效力過的球隊：

+ 5 + 5 + 5

期待已久，林書豪正式回到美國的籃球戰場。（影片截圖）

林書豪賽後直言，球隊需要更好的穩定性：「我們明白到打好48分鐘的重要性，有幾球好球但又一些時間被壓着打，其中很重要的是，攻擊會影響防守。」

林書豪續道防守轉換的球隊其後命題：「做好防守轉換的最佳方法是，掌握良好出手時機、護好球權，但在第2節我們有點被對方拉開，這是不必要的。」

當年今日「Linsanity」：

This Day in Knicks History: J-Lin went up against one of the greatest of all-time in a showdown @TheGarden. pic.twitter.com/qaR1jz66F5 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 10, 2021

是日為林書豪G. League「地標戰」，巧合地9年前的今天，就是他憑「Linsanity」冒起之日。紐約人今日亦在官方社交媒體上發放當年今日片段，那時候23歲的林書豪面對擁有高比拜仁的湖人，結果交出38分、7助攻的超水準表現，「林來瘋」其後變成傳奇，亦是此時此刻32歲的林書豪寄望回歸NBA的決心。

同場加映，新冠肺炎期間的「惹火」言論：