【籃球熱話】林書豪一周內背部兩度受傷　重返NBA之路或走到盡頭

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-23 16:04

林書豪回到美國籃球戰場，在發展聯盟（G. League）交出亮麗表現，重返NBA的夢想一度露出曙光。 可是一周之內，他第二度因背傷進入聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）十字軍名單，「連G. League也受不了，怎打NBA？」球評人一致看淡，NBA大門似乎已經關上。

上周六（20日）聖克魯斯勇士對鹽湖城星隊（Salt Lake City Stars）的發展聯盟賽事，林書豪不在大軍名單之中，是這個32歲球星同一星期內的第二次。

勇士隨軍記者DIETER KURTENBACH在當地報章《聖荷西信使報》（The Mercury News）中專欄稱，林書豪在發展聯盟的表現，足以令NBA球隊垂青，但他被球隊評為「肌肉繃緊」的背部傷患，似乎會令他無法達成重返NBA的目標。

林書豪重返NBA之路再遇挫折。（Instagram@jlin7）

【林書豪為重返NBA全力備戰】（按圖放大）

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林書豪自從2019年在多倫多速龍贏得總冠軍之後，便絕跡NBA賽場。2019年8月轉戰中國CBA，傳聞以300萬美元年薪加盟北京首鋼。他在賽季獲得22.3分、5.7籃板、5.6助攻，可惜爭冠失敗，戰至準決賽便行人止步。內地強悍球風更曾令他打至血流披面，決意離開返回美國賽場。

回到熟悉的國度，卻連NBA球隊的訓練營邀請也沒有，乏人問津之下，他跟附屬金州勇士的發展聯盟球隊簽約，展開不一樣的新球季。

林書豪生涯效力過的球隊：

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發展聯盟開季之前，他曾揚言，「發展聯盟泡泡是下一步，向人們展示（我是健康）的機會。」

事實上，林書豪自從2012年在紐約人的成名作「林來瘋」（Linsanity）以來，不斷受大小傷患影響，在速龍已跌至場均7分、2.2助攻和2.6籃板，季後賽只上陣27分鐘。

他在聖克魯斯勇士全面回勇，平均上陣31分鐘，得19.6分、7.2助攻，似乎值得一個NBA席位，可是一切還是視乎他的健康狀況，Dieter Kurtenbach認為，「7場比賽2場缺陣，即使不是全沒可能，亦將會很困難。NBA決策者無可能忽視這點。」

G League｜林書豪地標戰對辦 當年今日「Linsanity」仲精彩

重溫林書豪的NBA高峰「Linsanity」：

This Day in Knicks History: J-Lin went up against one of the greatest of all-time in a showdown @TheGarden. pic.twitter.com/qaR1jz66F5 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 10, 2021

同場加映，新冠肺炎期間的「惹火」言論：