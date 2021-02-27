體育熱話｜伊巴又焫火頭隔空舌戰勒邦占士　「應與政治保持距離」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-27 20:11

運動員應否談政治？這彷彿是一條辯論題目，似乎沒有對與錯。足球及籃球界兩大巨星伊巴謙莫域與勒邦占士，近日隔空為這條題目展開激烈的辯論，雙方各持己見。

政治，在世界各地也是個敏感的話題，當有運動員就政治議題發聲時，皆有正反兩者的意見，究竟運動員應該多留意政治議題；或是「離地」一點專注訓練，追求更好的成績？

談政治與否，儼如一條辯論的題目，效力AC米蘭的球星伊巴謙莫域，近日展開有關題目的熱烈討論。伊巴近日接受《Discovery Plus》訪問時，談及運動員應否講政治時，他表達自己的立場外，更一句激嬲另一名體壇巨星勒邦占士。

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伊巴謙莫域認為運動員應該專心做擅長的事。（資料圖片／Getty Images）

伊巴謙莫域以占士作例子，表明運動員應該專心在自己所長，而非對政治議題指指點點，「勒邦占士是一個非常出色的運動員，一個運動員應該專心在自己擅長的範疇，我踢足球，因為這是我最擅長的東西，而不是以自己的地位，向政治議題指手劃腳。」

伊巴直言，政治這些事情，如非必要也盡量保持一點距離，除非是政圈人士，「如果我是從政人士，我便會討論有關政治的事情。當你是知名人士的時候，卻公開討論政治議題，我認為這是個錯誤，宜得也不要與政治有太多接觸。」

伊巴認為運動員與政治應保持距離。（資料圖片／Getty Images）

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被伊巴公開「勸籲」後，勒邦占士未有因此而改變想法，代表湖人戰畢對拓荒者後，直接回應伊巴的言論，堅稱自己會堅持發聲，「我不能只回應運動的議題，因為我知道可以沿用這個（體育）平台的影響力，傳遞一些我認為正確的信息。」

勒邦占士在去年的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動中，敢於發言，多次聲援各地的示威行動，並在早前美國總統大選時，並前總統特朗普針鋒相對。

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占士希望以自己的影響力，盡自己的公民責任，其建更好的社會，「平等﹑社會公義及歧視等議題也是社會的重要題目，因為我是這會社會的一部分，我有必要令社會變得更好，所以我需要為弱勢發聲，我希望以我的聲音幫助他們。」

勒邦占士不只回應伊巴，更反擊伊巴，直言對方一時一樣，指出伊巴在2018年時亦曾經公開說過有關反歧視的言論，這是雙重標準。

勒邦占士在籃球以外，對政治議題同樣勇於發聲。（資料圖片／Getty Images）

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