【美國大選2020】特朗普連任總統夢碎　占士發惡搞圖諷刺取笑

美國總統大選近來成為全球焦點，力求連任的特朗普（Donald Trump）未能成功，被民主黨候選人拜登（Joe Biden）拿下關鍵州賓夕法尼亞州，取得290張選舉人票（當選門檻是270張）贏得美國大選。過往一直與特朗普有「牙齒印」的湖人球星占士（LeBron James），更特地分享改圖諷刺特朗普，並表示他終於能夠到白宮慶祝贏得總冠軍。

占士不滿特朗普非一日之事，他們不時隔空針鋒相對。二人的恩怨追溯至2017年，過往NBA總冠軍有着到訪白宮會見總統的傳統，惟當年的總冠軍勇士隊決定不應邀到訪白宮。當時特朗普也賭氣表示「收回邀請」，旁觀的占士則以「乞丐」形容特朗普所作所為。

特朗普不時摃上占士，二人隔空對罵。（Getty Images）

過往曾到訪白宮的NBA總冠軍（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

占士向來於節目中形容特朗普像是用體育來分化民眾，特朗普曾經炮轟占士為「hater」，更揶揄NBA總決賽收視差：「關於勒邦占士，我替他感到難過，他們的總決賽收視率下降七成。我甚至一球都沒看，因為我覺得很無聊，你知道嗎？如果你不尊重國家、不尊重國旗，就沒人想看你的球賽。」

特朗普再「狙擊」勒邦占士 揶揄NBA總決賽無聊

由於新冠肺炎疫情影響，NBA在奧蘭多迪士尼復閉門復賽，總決賽亦未有開放予球迷入場感受氣氛，直播收視亦相對以往下跌。（Getty Images）

NBA閉門復賽，聯盟收入大減，連帶總決賽收視也「插水」。（Getty Images）

被特朗普如此諷刺，占士當然難以嚥下這口氣，趁住拜登當選美國總統，他亦終於「回禮」。占士在網上分享自己當年2016年總決賽「搶7大戰」中，他封阻伊古達拉（Andre Iguodala）上籃的經典改圖，諷刺特朗普的連任美夢被拜登「拍走」，引來逾500萬網民讚好。

美國大選2020 ：

美國大選2020︱新總統拜登昔日英偉不凡 口吃被嘲運動場重拾自信

賀錦麗當選美國副總統 勇士球星居里送簽名球衣賀老球迷創歷史

美國總統大選在即 奧巴馬輕鬆射入三分波叫人投票

占士簡單一張惡搞圖，已引來超過500萬網民讚好，全因大家都心領神會。（instagram截圖）

回味占士於2016年總決賽GAME 7封阻：

「花生友」祖蒙特格連（Draymond Green）特地提醒占士：「你們可以去白宮慶祝總冠軍了！」占士風趣地回應一句：「我們終於回到那裏了，我一定要帶上龍舌蘭酒和紅酒前去！」對答之間完全展現出占士的喜悅。

占士有趣表示自己終於能到訪白宮。（twitter截圖）

其實，在特朗普上任後，NBA總冠軍開始沒有到訪白宮。贏得2017年、2018年總冠軍的勇士隊，在球星史堤芬居里（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、教練卡爾（Steve Kerr）表態拒絕後、全隊決定不應邀會見特朗普。

至於上屆總冠軍速龍為加拿大拿下首個北美四大職業體育聯賽冠軍，他們率先與加拿大總理杜魯多見面。特朗普後來表示有意邀請速龍到白宮，陣中球員丹尼格連（Danny Green）認為他們很難做到，事情亦不了了之。直到今屆總冠軍湖人，正值總統更替，似乎又會再次重啟這項傳統。

要數到上次到訪白宮的NBA總冠軍，便是2016年騎士奪冠與奧巴馬見面。（Getty Images）

同場加映，猜猜他們的爸爸是誰？

同場加映，NBA著名父子組合：