【足球往事】伊巴謙莫域無料扮四條　做騷食霸王餐被識穿瘀到爆

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-17 17:49

AC米蘭中鋒伊巴謙莫域出名霸氣，這位球星經常口出狂言成為金句，是世界球壇其中一位惹火人物。 羅馬不是一日建成，伊巴也非一日煉成的，他年輕時候就試過「無料扮四條」，被隊友識穿。

伊巴早年曾效力荷甲班霸阿積士，跟前克羅地亞國腳迪杜利卡（Joey Didulica）做過隊友，這位門將日前接受意大利媒體訪問，大爆當年一件趣事。

伊巴（左）跟迪杜利卡做過隊友，圖為2006世界盃外圍賽瑞典對克羅地亞，兩人在賽前閒談。（IG@optussport）

話說2002年的某一日，伊巴約迪杜利卡食麥當勞，後者負責駕車前往目的地，伊巴就在車上打電話落單。抵埗之後兩人沒有下車，卻有位店員自動將食物「送上門」。

迪杜利卡憶述外賣袋內裝滿一個又一個的漢堡包，他對此感到相當驚訝，當場問伊巴「畀咗錢未？」想不到這位性格巨星驕傲地答：「我係伊巴，食M記當然唔使畀錢！」

伊巴謙莫域寸爆金句，你記得幾多句？（按圖放大重溫）

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一周後兩人再到隊友家中聚餐，迪杜利卡卻發現一位十分熟悉的身影——麥當勞那個「外賣仔」。原來伊巴當日只是做騷，他早就認識「外賣仔」，以「跟阿積士球員聚會」做交換條件，串通對方讓自己食「霸王餐」。

迪杜利卡知道真相之後恥笑伊巴「出千」：「他想瞞着我，扮出一副高高在上、像是國王的樣子，真是一個會表演的天才！」

別人笑他太瘋癲，迪杜利卡卻說伊巴有誠實大方的另一面。（Getty Images）

外界覺得伊巴傲慢又自負，迪杜利卡卻認為伊巴只是「自信爆棚」，「他可以用行動去支持自己的豪言，說到做到。」

不過這位克羅地亞門神承認，並非所有人都能跟伊巴做朋友，「他有個明確的小圈子，若你在圈內，就能發現另一個誠實、幽默及大方的伊巴，否則就好自為之了。」

【好自為之的盧卡古，跟伊巴舌戰逐格睇，按圖看清事發經過】