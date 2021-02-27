【港超聯】理文表態拒菁英盃四強補賽　質疑足總特事特辦

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-27 22:31

港超禁賽風波未止，理文今（27日）晚上發表聲明，炮轟足總特事特辦，有偏幫個別球會之嫌。「黃黑軍團」同時表明，將不會接受菁英盃四強的任何補賽安排。

愉園跟天水圍飛馬早前因欠交保費，被足總判罰兩隊在繳清費用前、直至「找數」後7天都要禁賽。兩隊日前先後「找數」並提出上訴，昨日更與其餘5支港超球隊聯署，去信足總要求酌情處理。

足總上訴委員會今早作出裁決，指兩隊雖違反章則，但認為「找數」後仍需禁賽一周的刑罰「較重」。委員會又稱，「考慮近年本地足球深受疫情影響，顧及持份者情況和需要」，在兩隊已「找數」的前提下，判愉園及飛馬上訴成功。

理文(黃衫)早前殺入菁英盃四強，卻因對手愉園被足總判罰，慘被「擺上枱」。（資料圖片）

理文發聲明炮轟足總

然而風波尚未告一段落。早前「被取消」、由愉園對理文的菁英盃四強是否補賽，足總未有交代，僅稱「容後再作公布」。

足總主席貝鈞奇昨日在董事會後不點名直言「強者要有王者風度」，有機會受惠於愉園被罰而直入菁英盃決賽的理文猶如「被擺上枱」；該隊亦因沒有聯同其餘港超球會去信足總為愉園跟飛馬求情，近日飽受輿論壓力。

理文今晚發表聲明，指球會早前已接獲足總通知，菁英盃準決賽將不會舉行、並判理文獲勝。然而足總及後卻以程序推翻裁決，理文對此表示失望及不滿，「足總對一場已過去的比賽討論重賽安排，不明白為何可以『今天的我打倒昨天的我』。」

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理文近年在會長李文恩的支持下發展甚佳，今季更首度殺入亞協盃分組賽。（資料圖片）

質疑足總特事特辦

足總主席貝鈞奇身兼愉園足球會會長，昨日董事會討論有關事項時未有避席之餘，更公開作出評論。理文質疑足總未有一視同仁，「足總是否包容部份球會，作出特殊處理？」

球會又稱，擔心今次事件會進一步打擊外間對足總及本地足球的形象及信心、令投資者卻步。理文最後在聲明宣布，不會接受足總對菁英盃四強的任何補賽安排，「捍衛公平公正的基本價值，比成績和結果更為重要。」

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足總主席貝鈞奇身兼愉園會長，卻公開評論事件。（資料圖片）

愉園拒評論：跟足總判決

愉園今晚「復出」即趕及在旺角場鬥東方龍獅，「快活谷」早段雖憑林衍廷入球領先，但東方換邊後憑辛祖扳回一城，雙方結果踢成1：1。愉園主帥鮑家耀賽後被問到如何看待理文聲明，他表示難以評論，「會照足總的判斷去做」。

而小將林衍廷就直言「想踢」菁英盃四強，但相信事件是「管理層的事」，作為球員只能等消息。東方總監李志堅同樣拒絕評論事件，但就稱希望球會避免影響彼此關係，並從互相扶持的立場出發。

愉園今晚「復出」對東方，雙方以1：1踢成平手。（袁志浩攝）