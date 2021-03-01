【東京奧運】參賽選手接種疫苗出戰傳聞不斷　牙買加飛人堅決說不

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-01 13:42

東京奧運今夏揭幕，踏入3月，奧運能否如期進行仍然是個謎，而不少詳情依然未落實，外界盛傳參賽的運動員或需要接種疫苗。 雖然接種疫苗仍然是未知數，但反對聲音隨之而來，兩面奧運金牌得主﹑牙買加飛人比歷克表明心跡，若果要打疫苗的話，他寧願放棄今屆東奧。

新冠疫情反反覆覆，今年7月開幕的東京奧運一直懸而未決，早前曾經一度傳出取消的傳聞，但奧委會及日本奧組委皆矢口否認。傳聞降溫，東京奧運似乎事在必行，東京首都圈的「緊急事態宣言」至本周日（7日）屆滿，有望解除全國的一切緊急狀態令。

緊急狀態解除在即 日政府研放寬檢疫讓選手入境

疫情未散，但東京奧運看來勢在必行。（Getty Images）

根據日本傳媒消息，政府研究奧運參賽選手﹑教練及相關工作人員獲豁免，不用接受兩星期檢疫隔離。除了這些防疫政策外，有關參賽選手接種疫苗的傳聞亦是傳過不停，奧委會早前發布的規則手冊中，列明運動員沒有規定打疫苗，惜卻未能釋除疑慮。

運動員禁握手卻可有性行為？ 奧委會公布奇妙防疫守則

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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來自牙買加的短跑好手﹑2012及2016年4X100米接力奧運金牌得主比歷克（Yohan Blake）公開表示，若果要接種疫苗的話，他便會放棄今屆奧運的資格。

現年31歲的比歷克早前接受牙買加報章《The Gleaner》訪問時，坦言堅決向疫苗說不，「我很堅定，我不會接種疫苗，我寧願錯過今屆奧運會，也不會打疫苗，我如今沒有意欲注射疫苗，我亦對自己的決定沒有後悔。」

比買加飛人比歷克直言不會接種新冠疫苗。（資料圖片／Getty Images）

接種疫苗的反應兩極，有如比歷克的抗拒接種；亦有運動員為確保身體健康，而決定提早打疫苗保平安，印尼羽毛球不少球員早前齊齊接種疫苗，並在社交網站上載打疫苗的一刻。

印尼羽毛球隊早前一同接種新冠疫苗。（Instagram截圖）

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：