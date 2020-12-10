【足球】意大利一代金童羅斯離世　82世界盃喝罵聲中化身奪冠英雄

足球界再傳噩耗，意大利奪得1982世界盃的最大功臣羅斯（Paolo Rossi）逝世，終年64歲。繼一代球王馬勒當拿和阿根廷國家隊前主帥沙比拿後，近日第三位撒手人寰的足球界巨人。

羅斯球員生涯先後效力意甲兩大班霸祖雲達斯和AC米蘭，在祖雲達斯的四年兩奪意甲錦標，並協助球隊在1984/85首度贏得歐聯前身的歐洲冠軍球會盃，另外亦曾捧起歐洲盃賽冠軍盃和意大利盃。

然而他生涯最為人津津樂道的成就，始終是1982年世界盃。

1982世界盃是羅斯發光發亮的舞台，決賽意大利對西德他為球隊先開紀錄一刻。（路透社）

羅斯——1956-2020。（美聯社）

爭議聲中入選82年大軍

羅斯欠缺那年代正中鋒的健碩身型，力量和體能平平，反而憑速度和靈巧見稱，門前充滿射手觸覺，反應極快。他入選1982年西班牙世界盃大軍時，曾引發極大爭議，一方面是他1980年被捲入當地轟動一時的假波案，被罰停賽三年。即使及後獲減刑至兩年，羅斯過去兩年只踢過三場比賽，狀態成疑。

另一方面，意大利主帥比亞索（Enzo Bearzot）沒有選入那年的意甲神射手普魯佐（Roberto Pruzzo）。這兩大爭議決定，令比亞索飽受傳媒和球評家狠批，可是他未有理會，一意孤行。

首階段三場分組賽，全數正選上陣的羅斯顆粒無收，對手只是喀麥隆、波蘭和秘魯，意大利三戰皆和，僅以次名出線。意大利傳媒當然繼續發炮狂轟，令比亞索憤而禁止傳媒接近國家隊。第二階段分組賽跟巴西和阿根廷兩大南美勁旅同組，前者是奪標大熱門，後者是上屆冠軍，三隊只能活一隊的凶險情況下，奇蹟出現。

【羅斯82世界盃傳奇一頁】 （按圖放大）

一己之力擊倒全盛期巴西隊

跟阿根廷比賽一仗遇上年輕的馬勒當拿，意大利以現今球例不容許的粗野方式針對這個天才球星，球隊戰術奏效以2：1獲勝，羅斯仍是無功而還戰至80分鐘退下火線。巴西次戰以3：1擊敗阿根廷，由於得失球不及對方，因此意大利必須擊敗巴西才能晉身四強。

面對蘇古迪斯和薛高等球星帶領的巴西，賽前基本上無人料到意大利能出線，更令人意想不到的是，跟南美一哥對陣，比亞索竟膽敢跟他們對攻。羅斯連續四場食白果，比亞索依然對他信任有加，繼續正選上陣。開賽僅5分鐘，羅斯即接應對友傳中頂入，意大利意外領先不久，蘇古迪斯旋即為巴西扳平。25分鐘羅斯截得來球後扭過巴西最後一個守將抽勁入網，意大利再度領先。

下半場落後下的巴西傾巢而出，效力羅馬的名將科高（PAULO ROBERTO FALCAO）為巴西追成2：2。意大利急需入球之際，羅斯再次挺身而出——角球後一輪混戰，他近門將皮球第三度放進網窩，幾乎憑一己之力擊倒星光熠熠的巴西隊，成就意大利3：2力克巴西入四強的經典一戰。羅斯在關鍵比賽大演帽子戲法，不單回報比亞索教練的信任，亦令眾多批評者收聲。

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由冷嘲熱諷變意大利金童

準決賽羅斯憑兩個頭槌入球，率意大利2：0擊敗波蘭入決賽鬥西德。面對強敵意大利比賽初段獲得十二碼，卡布連尼（Antonio Cabrini）未能命中目標，成為世界盃史上首個在決賽射失十二碼的劊子手。正當藍軍以為再次難逃亞軍的詛咒，羅斯接應塔爾德利（Marco Tardelli）自由球近門頂入，為勝利展開序幕。

意大利最終以3：1擊敗西德，繼1934、1938年後，時隔44年第三度世界盃封王。40歲的鋼門索夫高舉獎盃，成為經典一幕，首四仗未有入球的羅斯，終憑之後三仗合共攻入六球成為該屆賽事神射手。由決賽周前人人唾罵的目標，數星期內搖身一變為意大利人奉若神明的一代金童。

他的成就如今看來已年代久遠，惟連同1978世界盃所攻入的三球，他至今仍與巴治奧和韋利以九個入球，共同保持意大利的歷來世界盃最高入球紀錄，亦被視為史上最佳前鋒球員之一。

羅斯妻子Federica Cappelletti在Instagram上載一張他跟羅斯的合照，留言只有意大利文「永恆」（per sempre）二字，蕩氣回腸。

60歲的馬勒當拿剛在11月25日離世，足球界仍處於一片愁雲慘霧之中，不料近日再傳出前阿根廷教頭沙比拿的死訊，至今天輪到另一同代球星羅斯亦撒手人寰，令人唏噓。

他生前工作的意大利RAI Sport電視頻道僅公布，羅斯死於「不治之症」，未有交代詳情，他妻子Federica Cappelletti證實消息，並在Instagram上載一張他跟羅斯的合照，留言只有意大利文「永恆」（per sempre）二字，已夠蕩氣回腸。

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