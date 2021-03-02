【足球專題】曼聯正選右閘英軍無埞企　雲比沙卡前面有幾多人？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-02 16:37

曼聯右閘雲比沙卡自2019年夏天成為紅魔一員，一直表現穩定，正選位置雷打不動。正值當打之年，演出長期處於高水準，可是代表英格蘭國家隊次數，依然掛零。 最新消息指出，假如今年3月的國際賽周再次落選英軍名單，雲比沙卡將不會再等待，轉投剛果民主共和國懷抱。乍聽之下看似浪費，惟排在他前面實在有太多人才。

23歲的雲比沙卡在英國出生，由於擁有剛果血統，2015年時曾入選剛果民主共和國U20大軍，在一場友賽中出戰英格蘭U17，並以0：8敗陣。那並不影響他代表英軍資格，他在水晶宮表現突出之下，2018年3月獲徵召入英格蘭U20名單，同年9月首度入選U21。

英軍主帥修夫基對派喼帽向來大方，他自然不會看漏雲比沙卡，2019年8月，2020歐洲國家盃外圍賽對科索沃和保加利亞前他首度登上大國腳名單，可是當時因背傷退隊。自此之後，便沒有以後，因為他前面有大堆名字（詳見下列組圖），披上英軍戰衣的機會愈來愈渺茫。

在曼聯表現穩定的雲比沙卡，竟然從未代表英格蘭。（Getty Images）

【英格蘭國家隊的右閘大軍】（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

雲比沙卡為何失寵？

英格蘭右閘人材過盛，2018世界盃英軍正選右閘為捷比亞，基爾獲加為三中堅之一，「老大哥」艾舒利楊格改踢左閘。隨利物浦小將阿歷山大阿諾特冒起，如今已成為右閘首選，捷比亞不時改踢左邊，較「阿諾」細一年的車路士新星列斯占士亦不時入選。

前面有「阿諾」、捷比亞、占士和獲加四人，雲比沙卡披上英軍戰衣的機會不見天日。更慘的是，前無去路、後有追兵，白禮頓的蘭普堤、李斯特城的占士祖斯甸、修咸頓的獲加彼德斯今季全部均有亮眼表現，可惜祖斯甸已重傷收咧，蘭普堤和獲加彼德斯亦不時受傷患困擾，否則大有機會獲得徵召。

相對上述一眾名字，雲比沙卡有一項最蝕底的地方——助攻能力。他是英超目前防守力最強的右閘，攔截和回防能力出眾，不過助攻方面暫時未及一眾對手。（詳見下列組圖）

【英超攔截之王雲比沙卡】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

最後答案3月出現

「阿諾」是紅軍的死球專家兼助攻王，捷比亞的傳中功力早已名滿天下。占士和獲加均為身形與速度兼備，前者死球一樣出色，後者長期入選英超速度榜三甲，四人進攻方面各有特長之下，雲比沙卡確被比下去。

即使雲比沙卡今季在英超助攻力全面提升，至今已累積2入球2助攻，修夫基偏好能踢多個位置的多功能球員，因此連外借至西布朗的美蘭尼爾斯也已有5頂喼帽，他仍是一無所獲。

根據體育網站The Athletic消息，雲比沙卡已為國家隊前途設下死線，假如英軍3月的3場比賽仍不獲修夫基召喚，將改向剛果民主共和國效忠。

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