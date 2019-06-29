【英超】曼聯新兵雲比沙卡起底　因「戥腳」而開始的右閘生涯

曼聯新兵雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）上季在水晶宮表現突出，被視為英超其中一名最優秀的右閘。不過，在3年前，雲比沙卡根本不是右後衛，甚至說不上是一位後防球員，他由11歲加入水晶宮青訓營起，就是一名翼鋒。在U23隊教練李察梳爾的悉心栽培下，加上自身的努力，雲比沙卡在短時間蛻變，現在只是21歲便加盟曼聯，盛傳身價高達5000萬鎊。

早前被英國傳媒《每日郵報》流出雲比沙卡全家造訪曼聯訓練基地卡靈頓的相片，曼聯在今日（29日）正式宣布，簽入該名21歲的英格蘭球員，並簽約5年。

主帥蘇斯克查盛讚雲比沙卡的潛質優厚，是英超最佳的年青後防球員，「雲比沙卡將會是英超最佳的守衛之一，而他的效率﹑才華及心態，絕對是曼聯希望尋找的球員，我相信他會不斷進步，為球隊的未來出一分力。」

曼聯在官方Twitter正式公布雲比沙卡加盟的消息。（曼聯官方Twitter截圖）

雲比沙卡是上季英超的數據王，他全季解圍129次，搶截成功也是129次，搶截成功率高達94%，他還有84次截到對方的傳球，4項數據皆是上季英超左右兩閘球員之冠。

雲比沙卡近一季多表現有目共睹，對強隊的發揮亦佳。（Getty Images）

雲比沙卡以強悍的對抗及準繩的落腳名揚英超，防守表現為人稱道，但他擔任防守球員的經驗其實不過3年。雲比沙卡在11歲加入水晶宮青訓營，在多個年齡組別的青年軍中都擔任翼鋒或者前鋒。直至2016/17球季中，在水晶宮U23梯隊的雲比沙卡被臨時拉伕召到一隊訓練，在分隊賽中湊人數，出任右閘，但他防守韋費特沙夏時可圈可點。

獲水晶宮U23主帥栽培成右閘

水晶宮U23主帥李察梳爾（Richard Shaw）就順水推舟，在隨後一場對查爾頓的U23比賽中，讓雲比沙卡在正式比賽中擔任右閘。李察梳爾說：「我最初在U16執教過他，之後再在U23相遇。他一直有防守的想法，而且還有一對長腿，可以有效跑動追波，搶回控球權，所以他有改變位置的能力。」

「不過，當我們安排他在對查爾頓U23的比賽中踢右閘時，他暴露了很多空位，而當我們見他頂防守頭槌時，感覺很有趣。那場比賽後，我跟助手列庭頓（Dave Reddington）商量，最後決定『來吧，就跟他開展這個計劃』。」李察梳爾安排雲比沙卡加操，勤練頭槌、解圍及傳球予前場球員等。

2017年的英超挑戰盃，雲比沙卡隨水晶宮來港獻技。（Getty Images）

了解翼鋒想法更易預判對手

「我應該在U23的時候才開始學鏟波。」雲比沙卡也記得那場對查爾頓的U23比賽，他說：「我真的不太享受，我不能上前表現自己，防守是全新的東西。我開始想：『這個不是我！』雖然我沒有說出來，但李察梳爾及列庭頓明白我，他們開始幫我訓練及加操，鍛鍊防守技巧。這就是開始。」

除了在教練身上學習，雲比沙卡還可以在一隊的操練中實踐。他說：「跟韋費特沙夏及恩歷克波拿斯訓練，令我變得強。我小時候踢法跟韋費特沙夏相似，令我多一點辦法，但他確實很難應付。作為一名前翼鋒，我明白他們的想法，更容易地預測他們。」

英超前5輪賽程（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

雲比沙卡的英超處子戰，在2018年2月對熱刺。（Getty Images）

雲比沙卡在水晶宮的10年，還磨練了自己的性格。在14歲的時候，雲比沙卡十分反叛，常常缺席訓練，就算遲到來了，樣子都十分疲倦；他那時的飲食習慣亦不好，喜歡汽水及零食。水晶宮見他不知自愛，打算放棄他。幸好，雲比沙卡的父親向球會求情，給予多3個月機會。

曾渴求外借卻遭鶴臣拒絕

在父親的約束下，雲比沙卡逐漸變得自律，獲得球會認可，可以繼續留隊。李察梳爾盛讚雲比沙卡樂於學習，他更見證住雲比沙卡性格上的變化，「我們不斷告訴他，要成為一個足球員的條件，說服他去追求這個目標，並開始激勵到他。他慢慢變得更專注。」

2018年初，20歲的雲比沙卡再跟水晶宮有矛盾，他收到一份來自英乙球隊的外借邀請，他渴望實戰機會，但球會拒絕他外借離隊。雲比沙卡憶述，他從時任水晶宮領隊鶴臣口中得到解釋，他說：「我在更衣室等了30分鐘，直至鶴臣進來，他說那種水平的足球對我毫無好處，我應該留在球隊，繼續學習。我其實有點失望，因為我真的很想去。在水晶宮，我見不到短期內有上陣機會。」

雲比沙卡近一季在水晶宮站穩正選。（Getty Images）

趁傷兵潮搶佔正選

機會留給有準備的人，約一個月後，水晶宮有傷兵潮，馬田基利等右閘受傷，雲比沙卡正好補上，「對熱刺的比賽前，我們有19人訓練，包括我在內，有3名U23球員，所以我幾肯定可以做後備。到賽前的分析會議，他們會將陣容放上白板，我通常第一時間望後備名單，但我不在名單之上。我很失落，但不知誰人先拍我的肩頭，令我往上望，我見到自己在名單的第2位，一個屬於正選右閘的位置。」

2018年2月25日，雲比沙卡首次英超上陣，代表水晶宮主場對熱刺，面對基斯甸艾歷臣，球隊以0：1落敗。不過，雲比沙卡的表現獲得教練組的認可，他在之後對車路士及車路士的比賽都正選披甲，跟夏薩特、盧卡古等球星過招。

18/19球季，雲比沙卡坐穩水晶宮的正選位置，更成為英超其中一名最優秀的右閘，當選水晶宮過去一季的最佳球員。如今，他以5000萬鎊身價轉會，晉身近期落泊的英超豪門曼聯，究竟他的表現能否更上一層樓？

雲比沙卡獲得肯定，贏得水晶宮上季的最佳球員。（雲比沙卡IG圖片）