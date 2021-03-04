【足球轉會】國際米蘭傳陷財困危機　曼聯變精明眼隨時成最大贏家

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-04 13:54

衛冕中超冠軍江蘇隊（前名：江蘇蘇寧）早前宣布「停止營運」，江蘇隊的班主蘇寧集團曾強調今年集中發展零售業，一切零售以外的業務減得就減。 作為國際米蘭大股東之一，蘇寧集團財困傳聞甚囂塵上，這個雪球同時影響其他球會。2019年夏天盧卡古由曼聯轉投國際米蘭，盛傳仍有一筆尾數未清，傳聞紅魔鬼已成「精明眼」，瞄準兩名球員準備以人代錢。

江蘇隊去年11月揚威中超，捧走聯賽冠軍，豈料如今已成為史上最悲慘的聯賽冠軍。相隔4個月後，江蘇隊在2月底宣布停止營運，一是被接盤，二是解散，兩者而言，解散味濃。

中超冠軍江蘇蘇寧停止營運 內媒：在國際足球層面是醜聞

蘇寧集團擬放棄足球 衛冕江蘇隊拖糧欠債 賣盤困難或散班

根據中國傳媒，蘇寧集團遇上財困，董事長張近東曾提及「減掉足球項目」，並以低價變賣球會，希望盡量減低球隊的支出。蘇寧集團同樣是意甲老牌球會國際米蘭的大股東，早前透過國米官方網站大派定心丸，承諾無論如何都會向國米「給予財政支持」，同時尋求新的合作伙伴。不過承諾還承諾，蘇寧財政有困難，相信國米都難以獨善其身。

江蘇隊2020年11月在中超奪冠，未料4個月後已面臨散班：

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國米買盧卡古尚欠曼聯尾數

國際米蘭的財政情況或多或少受影響，除了一眾職球員及球迷關注外，英超的曼聯同樣密切留意國米的狀況，事關國米還有數未找清。

國際米蘭在2019年夏天支付7500萬英鎊轉會費買入曼聯球星盧卡古，根據意媒《羅馬體育報》消息指，國米方面直至現時仍然有一大筆尾數未付清，加上未有遵從合約條款支付額外獎金，餘款總數高達4300萬英鎊。

馬天尼斯與盧卡古在國際米蘭合作無間，如今隨時因球隊財政問題而分道揚鑣。（Getty Images）

曼聯出奇招搶心頭好

做生意通常有「Plan B」，即使國際米蘭尚有能力支付餘款，但曼聯早已為國米無力還債作好最壞打算，並為此度出一個如意算盤。《羅馬體育報》指曼聯有意以國米球員取代餘額，並曾向國米方面查詢，目標直指箭頭拿達路馬天尼斯或中堅史堅尼亞（Milan Skriniar）以上兩名球員二揀一。

史堅尼亞和馬天尼斯均是國米陣中當家球星，長期是歐洲各大豪門的轉會目標，一前一後正是曼聯目前所需，如加盟必定對提升實力大有幫助。如報道屬實，紅魔鬼可能「求神拜佛」希望國米無錢找數，然後輕鬆奪得心頭好。

史堅尼亞或馬天尼斯隨時成為國米的「籌碼」，以償還盧卡古轉會的尾數。（資料圖片／Getty Images）

意甲球隊國際米蘭同樣由蘇寧集團持有，球隊早前在農曆新年期間穿起印上中文名的球衣。（Getty Images）

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