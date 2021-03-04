【意甲】43歲保方終為退休設下死線　身邊戰友由同事變上司

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-04 17:26

保方，一個由細聽到大的名字，橫跨90﹑00﹑10及20年代，即使保方如今40有3，在祖雲達斯依然有上陣機會。 曾經，保方退休是一回事，一年又一年，如今已成都市傳說。保方早前接受英國《衛報》訪問，談及掛靴的日子，該名沙場老將直言不會長此踢下去，為生涯設下期限。

要數球壇「長青樹」，相信數到三浦知良後，保方的名字便會隨即浮現在腦海中。剛在一月底踏入43歲生日的保方，今季仍然有10次上陣機會，其中6場比賽更加力保清白之身，寶刀未老。

退休這兩字對保方而言，這麼近又那麼遠，保方一而再，再而三延續職業生涯，直至現時年屆43歲依然活躍綠茵場。即使保方如何熱愛足球，這名意大利一代鋼門遲早也會有離開的一天，保方接受英國《衛報》訪問時直言他與職業足球的期限，「我腦海中已有一個期限，最多戰至2023年6月，這是極限，但也有可能在4個月後宣布掛靴。」

保方今季亦有10次上陣機會，其中6場力保清白之身。（資料圖片／Getty Images）

【重溫：保方創意甲上陣紀錄一仗】

+ 7 + 7 + 7

保方與祖雲達斯的合約直至今年夏天屆滿，他說自己最多戰至2023年6月，換言之保方極其量戰至45歲便會掛靴。保方退休不再是都市傳聞，即將出現到臨的一日。

保方2018年一度離開祖雲達斯，轉投巴黎聖日耳門，短短效力一個球季後再度返回「老婦人」，他認定這是命運的安排，「人們說到達某一個年紀後，身體狀況便會急劇下滑。我不相信，而我同時深信命運。當日祖雲達斯邀請我回巢，我認為這是冥冥中的注定，或許這是我足球生涯的最後一站。」

保方直言最多戰至2023年。（資料圖片／Getty Images）

保方由1995年正式成為職業足球員至今，度過26年的光景，物是人非，足球依然是足球，身邊的隊友大多退休了，更在球圈擔任其他角色，就如保方的多年戰友，昔日曾與保方一同為意大利國家隊高舉大力神盃的派路，如今已成為保方的「上司」。

二人相識多年，由隊友變成將帥關係，保方繼續公私分明，在人前必定以尊稱派路，「在其他人面前，我一定稱呼他（派路）為『波士』，這是一種對他的尊重，我們在私底下相處就會變回朋友。」

保方與派路多年在國家隊及球會合作無間，如今變成另一種關係。（資料圖片／Getty Images）

祖雲達斯另一長青樹——C朗拿度：

C朗拿度保持驚人入球率12年 賢內助女友照顧家庭讓愛郎專注事業

36歲C朗再施展驚人騰空力 祖雲達斯輕取魚腩追趕米蘭雙雄

【佐真娜不時在社交網站分享她與C朗的家庭照】

+ 2 + 2 + 2

【C朗嫂佐真娜早前的限制級宣傳照】（按圖放大）

【C朗另一半佐真娜努力操練】（按圖放大）