【英超】雲格努力有成果　越位新例中國測試　有效部位平排即可

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-06 14:53

阿仙奴名帥雲格離開教練席，全力貢獻世界足球發展，近日成功爭取！ 足球界「永恒的爭議」——越位，千鈞一髮毫釐之間本就難以判斷。進入VAR時代，有錄影可以定格審議，結果爭議更大。「雲爺爺」提出修改越位條例多時，近日「轉入直路」，將會在中國一個聯賽測試。

有越無越、手臂定胳肋底，越位的爭議日新月異。加上VAR，令球隊充滿變數。現時擔任國際足協全球足球發展總監雲格過去曾提出改例，讓越位有以厘米為單位的「走盞位」，以及「有效部位平排」。其中後者為攻方球員任何有效入球部位，與守方站位第2接近大門的球員平排，即無越位。

英超VAR毀滅足球 鑑證式判決令人心累 不如改睇乒乓球

英超VAR正在摧毀足球 不盡快修補四大漏洞廢除好過？

雲格致力推動足球發展，包括越位球例。（Getty Images）

討論多時，雲格成功爭取FIFA開綠燈，將會在中國一個低組別聯賽測試。英國足總行政總裁布寧根（Mark Bullingham）證實若然有效，英格蘭足球都會試行，「有人認為球賽變得保守，有人認為更刺激，就試一試，看看結果。」

【英超】富咸冤案後改例 意外手球促成進攻 入球應判有效

熱刺哈利卡尼對白禮頓一球被判越位，以雲格提倡的新例下，必然有效。（影片截圖）

海外傳媒按「雲格新例」翻查過去一些判決，認為新例下極端情况，如「腳踭平排」將會發生。

Wondering what football would look like under Wenger's "daylight" offside law? Raheem Sterling would be onside in this example, the heel playing him onside.



NB: You still need the offside lines, and you still have marginal decisions. pic.twitter.com/GYA2CBmkLz — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 5, 2021

英媒《天空體育》則利用熱刺哈利卡尼對白禮頓被吹走的一球，稍為改圖，示意卡尼若然走快一步，只要腳踭仍然平排，亦無越位。

If Arsene Wenger's proposed changes to the offside rule came into effect, this would be 𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚... 👀

⁣⁣

The IFAB have confirmed they will be trialling a change to the offside law, submitted by the former Arsenal boss. 👇 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 5, 2021

此外，FIFA正在測試偵測越位的半自動科技系統，能夠即時發訊。旁證立即知道球員越位，無須查看 VAR，減少拖慢球賽節奏。

車路士的華拿被指手臂越位，舊例或新例其實都沒問題，問題在球證。（影片截圖）

今季VAR「經典事件」：

英超第27輪直播賽程（按圖放大）：

英超周中戰果（按圖放大）：